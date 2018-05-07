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07 Mayıs 2018 13:05

Başkan Karaosmanoğlu kadın spor eğitmenleriyle bir araya geldi

“Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında ilçelerde görev yapan kadın spor eğitmenleriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de en az 500 bin insan spor yapmalı” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu kadın spor eğitmenleriyle bir araya geldi

07 Mayıs 2018 13:05


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında İzmit, Gölcük, Derince, Körfez, Kartepe, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde görev yapan kadın spor eğitmenleriyle bir araya geldi. Kocaeli’de en az 500 bin insanın spor yapmasının gereğini vurgulayan Karaosmanoğlu, 250 bin vatandaşın da spor yapmasının zorunlu olduğunu belirtti. “Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi dünyaya ve Türkiye’ye örnek bir çalışma olmuştur” ifadelerini kullanan Karaosmanoğlu, “İşini seven ve kursiyerlerimize yaşam koçu olarak görev yapmanızı istiyorum. Bölgenizdeki umutsuz kadınlarımıza sahip çıkın. Unutmayalım ki ailenin birliği ve mutluluğu çok önemlidir” dedi.


Projenin yayılmasını istediklerini dile getiren Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi sayesinde hepimiz çok dua alacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sizlerin yoğun biçimde çalıştığı bu projenin Türkiye’ye örnek olmasını istemişti. Bu konuda bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli’de en az 500 bin insan spor yapmalı. Sizler bu projemizi daha da geliştirerek ülkemizde örnek olmasını hep birlikte sağlayacağız. Kadınlarımız sizlerle birlikte sporu sevecek. Mahallerimizde garip kalmış, elinden birisinin tutmasını bekleyen kadınlarımızı bulmanızı da istiyorum. Kadınlarımıza sahip çıkın ve çözüm odaklı olun. Kadın güçlü olursa toplum güçlü ve mutlu olur” diye konuştu.


Birliktelik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.




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