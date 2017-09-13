Başkan Karaosmanoğlu Kağıtspor’lu sporcuları makamında ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yurt içi ve dışı şampiyonalarda derece yapan Büyükşehir Kağıtspor’lu sporcuları makamında ağırladı. Yakaladıkları başarılardan dolayı sporcuları bir kez daha tebrik eden Karaosmanoğlu, “Ülkemizin ve kentimizin gururusunuz. Sizlerin yakaladığı başarılarla mutlu oluyoruz” dedi. Kağıtspor Kulüp Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal’ın hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Karaosmanoğlu sporculara başarılarından dolayı hediye takdim etti.

Kağıtsporlu sporcuların gerçekleştirdiği ziyarette, gençlik üzerinde sporun olumlu yönlerinden de bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcularla tek tek yakından ilgilendi. Sporun evrensel dilinin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Karaosmanoğlu, “Spor, sizleri disiplinli olmayı ve hedeflerinize ulaşmada engellere karşı dirençli olmanızı sağlamaktadır. Kentimizde ki tüm gençlerin sporun her hangi bir dalıyla uğraşmasını çok arzu ediyorum” ifadelerini kullandı. Spor yapmanın önemini de vurgulayan Karaosmanoğlu, “Spor yapmak ve vakitlerini değerli bir alanda kullanmak isteyen gençlerimize her türlü imkanı sağlama gayretindeyiz” dedi. Başkan Karaosmanoğlu, “Amatör spor branşlarına verdiğimiz destek doğrultusunda 2004 yılından itibaren faaliyet alanlarımızda ki branş sayısını artırdık. İşte bu günde bu çalışmanın karşılığı olarak sporcularımızı burada ağırlıyoruz. İnanıyorum ki gelecekte gençlerimiz çok daha büyük başarılara imza atacaklardır” şeklinde konuştu.

İşitme Engelli Olimpiyatlarında derece yapan Burak Mert Can, Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonasında Ömer Kemal Aydın, Emre Karaduman, Ayşenur Budak, Sıla Ersin, Yaren Kömürcü, Ece Atasoy, Özge Sarıgül, Enes Çakan, Duygu Yener ile Atıcılık Gençler Dünya Kupası’nda üçüncü Murat İlbilgi ve sağ kolda Dünya Bilek Güreşi ikincisi Şehmuz Ertem’in hazır bulunduğu ziyarette, yakaladıkları başarıları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sporcuları tebrik ederek, başarıların daim olmasını diledi.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.