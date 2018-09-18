Başkan Karaosmanoğlu, Kent Meydanı'nda esnafla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te eski valilik binası alanında inşa edilen ve yapımı tamamlanan Kent Meydanı ve yarı otomatik sistemle çalışan otopark hizmete girdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Kent Meydanı ve Kapalı Otoparkı tanıtmak amacıyla bölge esnafı ile bir araya geldi. Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Başkan Karaosmanoğlu'nun yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, partililer ve çok sayıda esnaf katıldı.

Gerçekleşen programda otoparkların şehirlerin vaz geçilmezi olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, “Otoparklar hayatımızın parçası. Olmazsa olmaz dediklerimiz. Eski tarihlerde insanlar, atlarla, devlerle ve yaya olarak ulaşım sağlardı. Ticaret de bu ulaşım araçları üzerinden yapılırdı. Bu dönemlrde kervansaraylar, insanların konakladığı hem de ulaşım araçları olan hayvanlarının konaklamasını sağladıkları yerlerdi. Günümüzde hemen her yerde, ticaret hanelerde bazen 1, bazen 2, bazen daha fazla araç bulunuyor. İnsan sayısı yükseldikçe araç sayısı da artıyor. Ama artan araç sayısına yetecek derecede otoparkımız var mı? Ama insanlar bazı şeyleri planlarken bunları düşünmüyor. Pek çok insan, sokaklarda, dükkanının önünde aracını bırakıyor. Ayrıca bu konu ulaşım açısından da çok büyük problemler oluşturuyor” dedi.

Kent Meydanı'na yapılan otoparkın bir yıl ücretsiz hizmet vereceğini açıklayan Karaosmanoğlu, “Nerede bir boşluk bulursak oraya otopark yapacağız. Gerek ilçe belediyeleri gerekse özel sektör olsun herkesi bu konu için teşvik ediyoruz. Yapın, ruhsatlandıralım. Benim için otoparklar şehir için önemli bir kazanç. Buradaki katlı otomatik parkımızda işletmemiz var. Bu alandaki bütün araçları alacak derecede bir yapıya sahip burası” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Karaosmanoğlu ve protokol üyeleri Kent Meydanı altında bulanan yarı otomatik otoparkı inceledi. Otoparta araçların asansör sistemi ile otomatik olarak park edilmesini izleyen protokol üyeleri yetkililerden bilgi aldı.