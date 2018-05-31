Başkan Karaosmanoğlu, kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarlarının açtı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Deneyerek Öğreniyorum” projesi kapsamında yapımını gerçekleştirdiği kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarlarının açılışlarını gerçekleştiriyor. Gençlerle buluşan ve öğrencilerin heyecanına ortak olan Karaosmanoğlu, İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Muallim Naci Anadolu Lisesi’ndeki laboratuvarların açılışını yaptı.

Açılışlar sırasında okul müdürleri Fikri Karaman, İsmail Baki ve Ergin Aktop’dan eğitim çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, “Gençler geleceğimiz ve istikbalimizdir. Gençler olmazsa hayatın tadı olmaz, geleceğimiz karanlık olur. Bundan dolayıdır ki ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Elbette günümüzün imkânları geçmişte yoktu. Çok şükür son 16 yılda Türkiye çok önemli bir mesafe kat etti. Tabi dünya ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bizler ve özellikle gençlerimiz de görüyor. Batı zihniyetini, kalkınan ve gelişen, bilime dayalı bir eğitim alan gençlerin gücü korkutuyor” dedi.

“İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur” ifadelerine yer veren Başkan Karaosmanoğlu, “Bir öğretmen olarak bu tür laboratuvarların eksik olduğunu gördük. Sonra talepler fazlalaşmaya başlayınca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu projemizi hayata geçirdik. Elbette bu yatırımlar ve projeler ülkenin imkânları ile doğru orantılıdır. Bugüne gelmemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz çok büyük emekleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gençlere ve eğitime önem veren Cumhurbaşkanımız özellikle bu tür projelerin yapılması için talimatlar veriyor. Bizlerde bu hedef doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Sevgili gençler, sizlerden bir ricam da hayatta karamsar olmayın. Her daim geleceğe umutla bakan ve büyük hayallerini gerçekleştirenler olun” diye konuştu.