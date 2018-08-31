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31 Ağustos 2018 12:13

Başkan Karaosmanoğlu, Kırgızistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı’na eşlik edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kırgızistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Karaosmanoğlu, Kırgızistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı’na eşlik edecek

31 Ağustos 2018 12:13


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 1-3 Eylül tarihlerindeki Kırgızistan resmi ziyaretine aynı uçakla eşlik edecek. Kırgızistan ziyaretinde Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 5. toplantısı, Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreni ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi toplantısı gerçekleştirilecek.


Başkan Karaosmanoğlu ziyaret kapsamında Türk Dünyası ülkelerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunacak. Resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin durumu ve bu ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili çeşitli konuları görüşecek. Ceenbekov ile Erdoğan, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak.




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