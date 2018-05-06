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06 Mayıs 2018 14:21

Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli Kitap Fuarı, Avrupa’nın en büyüğü olmak için çalışacak”

Kocaeli 10.

Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli Kitap Fuarı, Avrupa’nın en büyüğü olmak için çalışacak”

06 Mayıs 2018 14:21

Kitap Fuarı’ndaki stantları gezen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin en büyüğü olan fuarımız, bundan sonra Avrupa’nın en büyüğü olmak için çalışacak” dedi.


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kitap Fuarı’nın stantlarını gezerek konuk yazarlarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. 5 Mayıs Cumartesi günü kapılarını kitap severlere açan Kocaeli Kitap Fuarı’nda 470 yayınevi, 650’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle milyonlarca kitabın okurlarını beklediği ifade eden Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de başlattığımız bu hayırlı iş, diğer şehirlerimize de örnek oldu. Onlara da ilham verdi. İşte bu bizim için büyük bir sevinçtir. Kocaeli Kitap Fuarı, gurur duyduğumuz eserlerimizin en başındadır” dedi.


Okumanın önemine de değinen Karaosmanoğlu, “Sorularımıza cevap vermenin yolu kitaptır, kitaplardır. Hayatın anlamını çözmek isteyen insan, mutlaka okumalıdır. Mutlaka kitaplarla arkadaş olmalıdır. Bana dünyanın en fakir, en yoksul, en yoksun insanı hayatı boyunca hiç kitap satın almamış insandır. Çocuğunu bir masal okuyarak uyutmayan kişi dünya onun olsa ne yazar” diye konuştu.


Bu yılki fuar kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıldığını da belirten Karaosmanoğlu, “Batman’da şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın ile Tunceli’de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına okullarda kütüphaneler oluşturulmuştu. Bu yıl Kitap Fuarı’ndaki kitap kumbarasında topladığımız kitapları, her iki şehit öğretmenimiz anısına açılan kütüphanelere göndereceğiz. Fuarımız birbirinden anlamlı sosyal sorumluluk projeleriyle yine öncü ve örnek olacak” şeklinde konuştu.


Fuar kapsamında emeği geçen ve katılan herkesler teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Bu büyük organizasyonu gerçekleştiren, Büyükşehir ailemizin her ferdini tebrik ediyorum. Hali hazırda Türkiye’nin en büyüğü olan fuarımız, bundan sonra Avrupa’nın en büyüğü olmak için çalışacak. Dünyayla her alanda yarışan Türkiye’ye adını yıldızların yanına yazdığımız Kocaeli’ye de bu yakışır” ifadelerini kullandı.


Kitap Fuarı’nda söyleşi gerçekleştiren gazeteci yazar Cüneyt Özdemir ile bir araya gelen Karaosmanoğlu, fuara gelen gençlerle de yakından ilgiledi.




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