Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de eser üzerine eser koyduk”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, doğal alanları elden geçirilerek Derince’de adının dillerden dillere dolaşmasına neden olan Dümbüldek Suyu Mesire alanının tanıtımını gerçekleştirdi. Programda Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da bulundu.

Programda yaptığı konuşmasında vatandaşların isteklerini yapmaya geldiklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bu güzel kentimizde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kentimizi şahlandırmak için çalıştık. Kocaeli’de, eser üzerine eser koyduk. Biz bozmaya ve yıkmaya değil vatandaşımızın isteklerini yapmaya geldik” dedi.

Türkiye ve Kocaeli’nin sürekli gelişmesi için çalıştıklarını dile getiren Karaosmanoğlu, “Bizler bu eserleri ortaya koyarken de vatandaşlarımızdan bu güzellikleri korumasını istiyoruz. Buralar bizim soframız ve mutfağımızdır. Mesire alanımızda yaptığımız düzenlemeyle insanımızın gönlünün ve aklının dinleneceği, ailesiyle keyifli bir zaman geçireceği bir bölge kazandırdık. Biz yıllar önce şehirde ne varsa köyde de onu yapacağız dedik. Hatta daha sonra bizim köylerimiz, Avrupa’nın köylerinden daha güzel olacak dedik. Çok şükür bunu başardık. Bu eserleri kazandırırken, geçmiş dönem istikrarsız hükümetlerin varlığı olsaydı bunları asla başaramazdık. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu projelerimizi hayata geçirirken bize liderlik yaptı. Ülkemizin ve özellikle yerel yönetimlerin önünü açtı” diye konuştu.

Dümbüldek Suyu’ndan vatandaşların daha fazla yararlanması için alanı canlandırdıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Bu ülkede onurlu bir şekilde yaşamak için bu gibi projeleri de hayata geçiriyoruz. Bu bölgeyi Mesire alanı yaparak bir şifa kaynağı olduğu bilinen Dümbüldek Suyu’ndan vatandaşlarımızın daha fazla istifade etmesi ve de bu bölgede turizmi canlandırmayı istedik. İnsanlarımız buraya akın akın geliyor. Mesire alanı ve yeşilliğiyle doğa harikası bir yer olan Dümbüldek Suyu mesire alanı, şifa aramaya gelen ve piknik yapmak isteyenler için çok güzel bir yer. Bu çalışmayla birlikte bu bölgenin daha da şenleneceğine ve bölge halkının daha fazla kalkınacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Karaosmanoğlu’na hizmetlerinden dolayı plaket verildi. Ayrıca Karaosmanoğlu mesire alanını gezerek vatandaşlarla yakından ilgilendi.