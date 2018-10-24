Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'nin can damarı köylerimizdir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez ilçesinin Dikenli, Ali Hocalar, Cuma ve Sevindikli ko¨ylerini ziyaret etti. 2004 yılından itibaren köylere büyük yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Köylerimize yakın uzak demeden hizmet götürdük, götürmeye de devam ediyoruz. Köylere geri göçün ve kırsal kalkınmanın önemine inanıyoruz. İlçe belediyelerimizle birlikte bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt'ün de yer aldığı ziyaretlerde köy muhtarlarından hizmetlerin son durumu ve ortaya yeni çıkan ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, köylülerle yakından ilgilendi. Köylere hizmet ederek her alanda çiftçiye ve hayvan üreticisine destek olduklarını özellikle köy ziyaretlerinde ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce yem bitkisi tohumu dağıttığımız 2 bin çiftçimize bu kez topraktan daha fazla verim alabilmeleri için yüzde 25'i hibeli 900 ton gübre dağıttık” diye konuştu.

“Kocaelimiz, Türkiyemiz hepimizin göz bebeği olduğu gibi köylerimizde bizim göz bebeğimiz” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Şehrimizi, köylerimizi ülkemizi koruyup kollamak, geleceğe güvenle yürümesini sağlamak vazifemizdir. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bizim medeniyet anlayışımızda; bir şehrin can damarı, en önemli merkezi mahalleler, köylerdir. Köylerimiz, bizim medeniyetimize özgü bir kavramdır. Başka bir coğrafyada, başka bir medeniyette bizimkisi gibi mahalle ve köy kavramı yoktur” ifadelerini sarf etti.