1 milyar TL sağlık yatırımı geldiğini söyledi.

Başkan Karaosmanoğlu, kentin sosyal, kültürel, spor ve sağlık alanında çalışmalar yapan dernek ile kurumları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit’te faaliyetlerini sürdüren Aden Diş Hastanesi, Bilinçli Ebeveyn Sağlıklı İdeal Nesiller Derneği (BESİN-DER) ve Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri ile buluştu. Daha yaşanabilir kentlerin oluşmasında büyük katkı sunan dernek ve kurumlarla olan görüşmelerine önem veren Karaosmanoğlu, “Her anlamda yaşanabilir kent olma yolunda attığımız her adımı STK’larımızla ve halkımıza hizmet eden kurumlarımızla yapıyoruz. Özellikle sağlık alanında Kocaeli’ye hükümetimiz 1.1 milyar TL yatırım yaptı. Kentimize birinci sınıf sağlık hizmeti geldi” dedi.

Aden Diş Hastanesi ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Tandoğan, Bilinçli Ebeveyn Sağlıklı İdeal Nesiller Derneği (BESİN-DER) Başkanı Dr. Ercan Kaplan ile Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Değirmenci’den gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, sağlıklı yaşamdan ülkenin milli birlik ve beraberliğine kadar birçok alanda görüş alışverişi yaptı. Ziyaretlerde Başkan Danışmanları Gültekin Görüm ve Nermin Tol de hazır bulunurken, “Spor İçin Harekete Geç” gibi kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Karaosmanoğlu, alınan başarılı sonuçların kendilerini daha fazla yatırım yapmaya ittiğini de dile getirdi. Kocaeli’nin sağlık alanında kazanımlarından da bahseden Karaosmanoğlu, 2002 yılında yüzde otuz dokuz olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde yetmiş birler seviyesine geldiğini söyledi. Bu başarıda özel sağlık kuruluşlarının da büyük katkısı olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de 112 acil istasyon sayısını 11’den 40’a, 112 acil ambulans sayısını 11’den 68’e çıkardık. Bunun yanı sıra bir adet kar paletli ambulans, bir adet de yoğun bakım ve OBEZ Ambulansı ile halkımız sağlık alanında hizmet alıyor” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli’nde bin yüz seksen yataklı sağlık kampüsü kuruyoruz” diyerek vatandaşımızın bu alandaki memnuniyetini daha da yukarılara çekeceklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Hastanelerimiz beş yıldızlı otel konforuyla hizmet sunuyor. Halkımız en güzeline layıktır. İnşallah daha sağlıklı bir yaşam için de halkımızı bilinçlendirme noktasında Bilinçli Ebeveyn Sağlıklı İdeal Nesiller Derneği gibi STK’larımıza da büyük görev düşmektedir. İnanıyorum ki buradaki enerji, vatandaşlarımızın yaşamlarına büyük değer katacak adımların atılmasına da vesile olacaktır” dedi. Karaosmanoğlu ayrıca ağız ve diş sağlığı noktasında da özellikle okullardan başlayacak ve sürekli hale getirilecek bilinçlendirme kampanyalarının önemine de vurgu yaptı.

Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaretinde de hemşehri derneklerinin öneminden bahseden Karaosmanoğlu, “Türkiye her zamankinden daha çok bugünlerde birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirirken sivil toplum kuruluşlarımıza da büyük görev düşüyor. Bizler de bu anlamda gayret gösteriyoruz. Projelerimizi üretirken toplumun tüm kesimlerine hitap etmesini de ayrıca önem veriyoruz. Bakınız son on beş yılda Kocaeli’ye kültür ve turizme yatırımlar yapıldı. Tek amacımız var daha yaşanabilir bir kent oluşturmaktır. Bunu da vatandaşlarımızla birlikte yapacağız” diye konuştu.