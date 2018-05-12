Başkan Karaosmanoğlu, Macaristan Büyükelçisini ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ve Fahri Konsolosu Alparslan Kaya’yı makamında ağırlayarak, karşılıklı fikir alışverisişinde bulundu. Türkiye-Macaristan ilişkilerinin son derece iyi olduğunun ifade edildiği görüşmede, yerel yönetimlerin bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında hangi çalışmaları yapabileceği de ele alındı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ilk tepki koyan ülkenin Macaristan olduğunu belirten konuk Büyükelçi Kiss, “Bombalamaya maruz kalan TBMM’ye giden ilk büyükelçi şahsım olmuştur. Ülkemiz ve şahsım bu darbe girişiminin karşısında ilk duran ve kınayanlardanız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın Macaristan’ı ziyaret ettiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu da ifade eden Büyükelçi Gabor Kiss, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere her alanda işbirliği için adımlar atıldığını da söyledi. 13 Mart 2017 tarihinde parlamento tarafından Macaristan’ın 5. Devlet Başkanı olarak ikinci bir dönem için Janos Ader tekrar seçildiğini de belirten Kiss, “Türkiye’nin farklı kentlerinde kurduğumuz işbirliklerine yenilerini eklemek için çalışıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri büyük bir dost görüyor bu sebeple sizleri bir kez daha ziyaret etmek istedim. Macaristan-Kocaeli arasında kurulan güzel işbirliğinden son derece memnunuz” diye konuştu.

Macaristan’la ikili ticaret hacmi 2016 yılında 2,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmesinin yanı sıra son yıllarda bu rakamın daha yukarıları çıkması bunun yanı sıra kültürel ilişkilerin de iki ülke arasında önemli bir boyuta ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İzmit’te de Sekapark içerisinde bulunan Thököly İmre Anı Evi iki ülke arasındaki dostluğun göstergesidir. Ortak tarihi geçmişimiz çerçevesinde Macaristan’la olan kültür miraslarımızı korumak önemli bir sorumluluktur” şeklinde konuştu.

İkili görüşme, Karaosmanoğlu ve Kiss arasında günün anısına çekilen hatıra fotoğrafın ardından sona erdi.