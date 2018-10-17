Başkan Karaosmanoğlu,: “Muhtarlarımız yerel yönetimin ilk adımıdır''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kocaeli'deki tüm muhtarlarla bir araya geldi. Antikkapı Restaurantta düzenlenen programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, İlçe Muhtar Dernek Başkanları ve 12 ilçeden gelen muhtarlar hazır bulundu.

Muhtarların yönetimin ilk adımı olduğuna değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tüm muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Muhtarlarımızın değeri merkezi yönetim ve yerel yönetimler tarafından bilinmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Kendileri muhtarlarımızı çok ama çok önemsedi. Muhtarlarımızın özlük hakları başta olmak üzere birçok alanda iyileştirme gerçekleştirdi. Muhtarlarımız şu anda daha iyi imkanlarda halkımıza hizmet etmektedir. Yerel yönetimler olarak Kocaeli'de her zaman muhtarlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Muhtarlar yerel yönetimin ilk adımıdır” dedi.

Muhtarların sosyal görevleri olduğunu da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Garipleri, yetimleri ve ihtiyaç sahiplerini koruyun, kollayın. Devletimizin her türlü imkânı vardır. Gerçek muhtaçlarımızı en iyi şekilde sizler bilirsiniz. Kurumlarımızdaki sorumlu birimlerimiz de sizin emrinizdedir. İmkânı olmayan hasta vatandaşlarımızı tedavi ettirmede muhtarlarımız aracı ve vesile olsun. Hizmetin en güzeli yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim sizlere sağlık ve sıhhat versin” diye konuştu.

Muhtarların sorunların tespit edilmesinde çok büyük rol üstlendiğine dikkat çeken Kocaeli Valisi Hüzeyin Aksoy, “Temel amacımız muhtarlarımızdan halkımızın karşılaştığı sorunları birebir dinlemek ve onlara ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileriyle beraber çözüm üretmektir. Bu anlamda tespit ettiğimiz sorunlara çözüm üretmek adına da büyük bir gayret içerisinde bütün arkadaşlarımız bu çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlarımız aynı zamanda bizim elimiz, kolumuz, gözümüzdür. Bizim göremediğimiz, bize intikal etmeyen konularda da bizleri bilgilendiren ve daha iyi bir noktada hizmetlerin verilmesi konusunda bize katkı sağlayan arkadaşlarımızdır. Bizim amacımız müracaatta bulunmayan fakir vatandaşlarımızı tespit etmemiz ve Kaymakamlığa bildirmeniz, engelli bir vatandaşımız varsa ve devletin onlara tanıdığı birtakım haklardan yararlanmıyorsa onları bizlere bildirmeniz ve bu haklardan yararlanmalarına fırsat vermemizdir.” dedi.

Günün anısına muhtarlara verilen plaketlerin ardından Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte muhtarlar toplu fotoğraf çektirdi.