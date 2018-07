Başkan Karaosmanoğlu, "Muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Bu kapsamda Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş ve yönetimini yanı sıra Gölcük Hasaneyn Mahalle Muhtarı Şaban Saral, İzmit Hasancıklar Muhtarı Hayati Yavuz ile Körfez Mimar Sinan MahalleMuhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve beraberindeki heyetlerle buluştu.

Her mahallenin kendine has bir dokusu olduğunu ziyaretlerde özellikle belirten Karaosmanoğlu, “Kocaeli genelinde yaptığımız işleri, muhtarlarımızın talepleri ve yönlendirmeleri belirliyor. Altyapıda, sosyal hizmetlerde, çevre yatırımlarında, fen işlerinde ve bütün işlerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kocaeli genelinde en ücra sokaklarımızın alt yapısının yenilenmesinden çamurdan, tozdan ve topraktan kurtarıp asfalta kavuşturduysak bu muhtarlarımız sayesindedir. Muhtarlarımıza her daim kulak vermeye devam edeceğiz. Sahip olduğumuz imkanları, muhtarlarımızın taleplerine göre yönlendiriyor ve dolayısıyla halkımıza hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Halkın desteğiyle daha büyük işler gerçekleştireceklerini ifade eden Karaosmanoğlu, “Ufku açık, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye ve Kocaeli için muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yarınlarımız için, geleceğimiz için bugünümüz için muhtarlarımızla olan bu işbirliğini Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Muhtarlar mahallelerine yapılan hizmetler için Karaosmanoğlu’na teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. Birlikteliklerde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil’de hazır bulundu.