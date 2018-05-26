Başkan Karaosmanoğlu, öğrencilerin çalışmalarını inceledi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek TÜBİTAK 4006 projelerinden hidrolik destekli aracı inceledi. Karaosmanoğlu ayrıca Gemi simülatöründe eğitim alan öğrencilerin dersine de konuk oldu. Okul Müdürü Nevzat Zorlu’dan okul hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, metal teknolojisi alanının yaptığı oksijen kesme makinesi ile elektrik-elektronik teknoloji alanının yaptığı hareketli lavaboyu da inceledi. Karaosmanoğlu öğrencilerle olan sohbetlinde, ülke olarak gençlere güvendiklerini ifade ederken, “Sizler sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz. İnşallah alacağız bu eğitimlerle dünyada söz sahibi olan yeni teknolojileri ülkemize kazandıracaksınız. Gençlerimiz üretecek, Türkiye gelişecek” dedi.

Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin spor sahasındaki öğrencilerle de sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu’na, Gölcük Belediye Mehmet Ellibeş ve AK Parti İlçe Başkanı İdris Alp’te eşlik etti. Spor sahalarında inceleme yapan ve eksiklikleri yerinde gören Karaosmanoğlu, bilişim teknolojisi bölümünü de ziyaret etti. Bilim fuarında birinci olan projeleri hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, Bilişim Öğretmeni Volkan Ak’tan da kazandıkları büyük ödül olan İsviçre’nin CERN Nükleer Araştırma Merkezindeki izlenimlerini de dinledi. Karaosmanoğlu burada yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bilimin ışığında yetişmelerini çok önemli buluyorum. Yeni dünya düzeninde bizim gençlerimiz inşallah yönlendirici konumunda olacak” ifadelerini sarf etti.