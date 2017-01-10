Başkan Karaosmanoğlu, öğretim görevlileriyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesini Gebze’den sonra Çayırova’da da başlatmak için ilk adımı attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesini Gebze’den sonra Çayırova’da da başlatmak için beden eğitimi öğretmenleri ve okul aile birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Toplumun daha sağlıklı, verimli ve daha enerji dolu olması gerekmektedir. Bizde bu toplumun öncüsü olarak toplumu harekete geçireceğiz. Öğrencilerimiz ve ailenin tüm bireylerinin yanı sıra özellikle anneleri sporla tanıştırarak sağlıklı bir dönüşümün temellerini atmış olacağız” diye konuştu.