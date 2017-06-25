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25 Haziran 2017 11:45

Başkan Karaosmanoğlu, Şalpazarlılar’ın bayramlaşmasına katıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Şalpazarlılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde ki bayramlaşma törenine katıldı.

Başkan Karaosmanoğlu, Şalpazarlılar’ın bayramlaşmasına katıldı

25 Haziran 2017 11:45


Dernek Başkanı Ömer Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ta hazır bulundu. Başkan Karaosmanoğlu burada yaptığı konuşmada, “Bayramı bayram gibi kutluyoruz. Bu bayramın insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini yüce Allahtan diliyorum” dedi.


Bayramlar sevinç günlerimiz diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Büyüklerimizi, garipleri sevindirelim. Şehit ve gazi ailelerimizi muhakkak ziyaret edelim. Onların dualarını alalım inşallah. Bu bayramlaşma töreninin gerçekleşmesinde emeği olan başta dernek başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyorum. Her birinize sağlık ve mutluluk içerisinde bir bayram diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.


Darıca Şalpazarlılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Öztürk’de, her bayram yaptıkları keşkeğin bir peygamber yemeği olduğunu söyleyerek, “Biz geleneksel olarak her bayram keşkek yaparak üyelerimizle ve aileleriyle bayramlaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bugün buraya gelerek bizlerle sevincimize ve bayramlaşmamıza katılması bizleri onurlandırmıştır” diye konuştu. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ta, “Ramazan bayramına çok şükür kavuştuk. Birlik ve beraberlik içerisine nice bayramlarda buluşmak dileğiyle inşallah. Bu mübarek gün vesilesiyle Rabbim ülkemizin birliğini ve beraberliğine sonsuza dek daim kılsın” diye konuştu. Başkan Karaosmanoğlu ve beraberinde ki heyet daha sonra Şalpazarı Kabasakal Köyün’de ki bayramlaşmaya da katıldı.




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