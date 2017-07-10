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10 Temmuz 2017 15:22

Başkan Karaosmanoğlu, Şehit çocuklarını yalnız bırakmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe’de eğitim uçuşu için kalkan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt’ün çocuklarının sünnet düğününe katıldı.

Başkan Karaosmanoğlu, Şehit çocuklarını yalnız bırakmadı

10 Temmuz 2017 15:22


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe’de eğitim uçuşu esnasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt’ün çocukları Bekir Bora ve Berk Buğra’nın sünnet düğününe katılarak onları yalnız bırakmadı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın makam aracını da tahsis ettiği Bekir ve Buğra, Gölcük İpek Yolu Mahallesi’ndeki evinde yoğun bir katılımla gerçekleşen kortejle birlikte ilk olarak Sultan Baba Türbesi’ne gitti. Burada gerçekleşen duaların ardından motosikletli yunus timleriyle birlikte kent merkezinde tur da attılar.


Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in de hazır bulunduğu sünnet şöleninde, Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımının gösterisi beğeniyle takip edildi. Sünnet düğününde bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün burada Şehidimiz Ömer Burak Öğüt’ün evlatları Burak ve Berk sünnet oldular. Şehidimizin emaneti milletimizin evlatlarına bahtiyarlıklar diliyorum” dedi.


Şehit eşi Eda Nur Öğüt, günün kahramanları Burak ve Berk ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Karaosmanoğlu, hediye takdiminde bulunmayı da ihmal etmedi. Sünnet düğünlerine katılan ve her zaman yanlarında hissettikleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’na teşekkür eden şehit eşi Eda Nur Öğüt, “Bugün çocuklarımın en mutlu günü. Beni ayakta tutan tek varlıklar. Bundan dolayı yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti. DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt, 2014 yılında eğitim amaçlı uçuş için Cengiz Topel Havaalanı’ndan kalkan "S-70B Sikorsky" tipi helikopterin Kartepe ilçesi Karaardıçlı mevkisinde düşmesi sonucu şehit olmuştu.




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