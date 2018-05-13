Başkan karaosmanoğlu, Sivaslı öğrencileri ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyük Birlik Partisi’nin şehit lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Şeyh Edabali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Liselerine kazandırılan bilgisayar sınıfı için bir kez daha teşekkür eden öğrenciler, Kocaeli’de bulunmaktan ve güzelliklerini gezmekten dolayı duydukları memnuniyeti de Karaosmanoğlu’na ifade ettiler.

Misafir öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “Tarih bilincine sahip, geleceğe olan inancı sağlam bir nesil, o ülkenin en büyük hazinesidir. Gençler, ülkemizin en büyük zenginliğidir. Bu nedenle Erdemli, iradeli ve cesaretli gençler ülkemizi şahlandıracaktır" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın da katıldığı birliktelikte, Şeyh Edabali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan’ın liderliğinde Kocaeli’ye gelen gençlerle yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, “Gençlerin geleceğe sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Gençlere güveniyorum ve onların idealleri için çalışmalarını arzu ediyorum. Kendinize güvenin ve aldığınız kararlarla geleceğin güçlü Türkiye’sinde söz sahibi olun. Yerinizde asla durmayın ve yolunuza devam edin. Gençlerden kendilerini küçümseyenlere de ders vereceğine inancımda tamdır” diye konuştu.

Birliktelik, çekilen hatıra fotoğraflarının ve hediyeleşmenin ardından sona erdi.