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09 Ocak 2017 15:21

Başkan Karaosmanoğlu, siyasi parti il başkanlarını ağırladı

Başkan Karaosmanoğlu, siyasi parti il başkanlarını ağırladı

09 Ocak 2017 15:21

Siyasi parti il başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi partilerin il başkanlarını makamında ağırladı. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün hazır bulunduğu buluşmada, başta yerel hizmetler ve projelerin geldiği son noktayla birlikte ülke genelinde ki konularda ele alındı.
Siyasi duruşların Türkiye’de toplumsal bütünlüğe katkı sunduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Siyasetin kalitesi de böyle birlikteliklerle yükseltilir. Bu güzel ve olumlu siyasi davranışınızdan dolayı tüm il başkanlarını tebrik ediyorum” diyerek açıklama yaptı.



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