Başkan Karaosmanoğlu: “Sporun ve sporcunun kentiyiz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kandıra Köyleri Spor Yapıyor” Projesi kapsamında spor malzemesi dağıtım törenine katıldı. Köy çocuklarına spor alışkanlığını daha fazla kazandırmak için hayata geçirilen projenin ilk etabı Kandıra’nın Merkez Erikli Köyü Belen Mahallesi’nde başlatıldı. Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu ile köy muhtarları törene katıldı.

Birçok branşta spor malzemesinin dağıtımın ilk etap da 25 köyü kapsadığını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki, sporun ve sporcunun kentiyiz. Sporu önemsiyor ve gerekeni yapıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durması için proje üretiyoruz. Bugün dağıtımı gerçekleştirdiğimiz spor malzemeleri geleceğin nesline yapılan birer yatırımdır” dedi.

FİFA standartlarında sahalar ve 70’in üzerinde spor tesisi ile gençliğe yatırım yapan çok önemli bir kent haline geldiklerini konuşmasında vurgulayan Karaosmanoğlu, “Doğa yürüyüş parkurlarımız, olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzlarımız, uluslararası ölçekte düzenlediğimiz spor müsabakalarımız, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcularımız, Kağıtsporumuz, annelerimize yönelik spor etkinliğimiz, hafta sonu yürüyüşlerimiz, Potasız Okul Kalmasın Projemiz, ücretsiz spor okullarımız, okullarımıza kazandırdığımız spor salonlarımız ile artık sporun sadece kenti değil, başkentiyiz” diye konuştu.

Her şey çocuklar için olduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak için Bilgi Evleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve daha nice program hazırlayıp sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Kentte ne varsa köyde de o olacak dedik. Köylerimiz o kadar güzelleşti ve imkânlarla donandı ki, bugün köyden kente göçü yaşıyoruz. Bugün de çocuklarımızın spor yapmalarına ve bunu alışkanlık haline getirmelerine imkân sunacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kandıra Köyleri Spor Yapıyor Projemizi bu köyümüzden başlatıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim daha fazla proje üretmemizdeki ilham kaynağıdır. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden bol bol derslerine çalışmalarını, bol bol spor yapmalarını istiyorum. Sizlerin arasından, geleceğin büyük sporcularının çıkacağına inancım sonsuzdur. Bizler sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Yerel yönetimler olarak her alanda olduğu gibi spor ve eğitim alanında da aktif bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ve Kocaeli’de her gün daha güzel projelerin hayata geçmesinin ülkede yönetim istikrarı neticesiyle olduğuna da dikkat çeken Karaosmanoğlu, “Rabbim bizleri vatansız ve bayraksız bırakmasın. Her bir vatandaşımızla birlikte uyanık olacağız. Dün Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında karşımıza çıkanlar, bugün artık piyonlarını sahaya sürüyorlar. Ancak derslerini nasıl dün vermişse bizim ecdadımız bugün de bizler onlara gereken cevabı veriyor, vermeye de devam edeceğiz. Vatan bizim anamız, babamız ve canımızdır. Türkiye olarak her konuda güçlü olmak zorundayız. Bölgemizde sözü geçen ve dünyada rol biçen bir aktör olduğumuzu artık herkese gösteriyoruz. Bunun gerçekleşmesinde en önemli çabası ve liderliği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her daim dua ediyorum. Ülkemizin önüne geçerek insanımızın kalkınması, gelişmesi ve daha güzel bir yaşama kavuşması için ortaya koyduğu azim milletimiz tarafından takdir edilmektedir. İşte 24 Haziran’da bir kez daha geleceğe güçlü bir şekilde koşarak adımlara gidecek Türkiye’nin en önemli bir sınavıdır. Fiilen başlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha güçlü bir millet olarak başı dik bir şekilde dünyadaki adaletsizliklerin kaldırılması için gerekeni yapacak bir ülke haline geleceğiz” vurgusu yaptı.

Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal’ın çocuklar ve gençler için ortaya koyulan bu projeye teşekkür eden konuşmalarının ardından duygularını ifade eden Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken de, “Spor, kardeşlik ve birlik beraberliğin en önemli aracıdır. Hem Kandıra’mız hem de ülkemiz için canla başla çalışacak ve birlik beraberliğimizi arttıracak hizmetlerde bulunuyoruz” dedi.

Konuşmalarının ve dağıtımı yapılan spor malzemelerinin ardından çocuklarla masa tenisi oynayan Karaosmanoğlu, Bocce’de de deneyim yaşadı. Günün hatırasına çekilen fotoğrafların ardından Erikli köyü Muhtarı Ramazan Ören’in ev sahipliğinde köyde yaşayan kadınlar tarafından hazırlanan ikramların etrafında samimi sohbetler de gerçekleştirildi.