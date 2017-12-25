Başkan Karaosmanoğlu, “STK’lar gençlik hizmetlerine önem vermeli”

Bu artık elzem bir durum haline gelmiştir” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu’nun Gebze’de ki merkez binasının açılışına katıldı. Törende bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, gençlik ve kadın hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaşmasında yerel yönetimlere görev düştüğünü söyledi. Sivil Toplum Kuruluşlarının da bu yönde çalışma yapmasının önemine vurgu yapan Karaosmanoğlu, “STK’larımız artık gençlik üzerine hizmetler ortaya koymalıdır. Bu elzem bir durum haline gelmiştir” dedi.

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir’in ev sahipliğinde yapılan açılış töreninde çok sayıda Giresunlu ve vatandaş da yer alırken, gençlerin derneklerde, vakıflarda ve her türlü sosyal alanda kendilerini daha çok ifade etmelidirler diyerek konuşmasını sürdüren Karaosmanoğlu, “Bu artık geleceğin güçlü Türkiye’sinde olmazsa olmazdır. Giresun Federasyonumuz bu noktada muhakkak atılım yapacaktır. Ayrıca STK merkezlerimiz artık bir Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi gibi olmalıdır. Bugün açılışını yaptığımız bu merkezde de bir Bilgi Evi’ni hizmete alalım. Giresunlu kardeşlerimiz de bu enerjiyi ve ışığı görüyorum. Emekli öğretmenlerimiz bu gibi dernek binalarında bizlerinde destek vereceği eğitim yerlerinde gençliğe ve çocuklarımıza değer katsınlar” diye konuştu.

Gençleri sporla, sanatla, kültürle ve değerler eğitimleriyle tanıştıralım diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu sayede gençlerimiz kötü alışkanlıklar edinmez ve o tür ortamlardan da uzak kalır. Onun yerine güzel alışkanlıklar kazanır. Buna hepimizin önem vermesi gerekmektedir. Dernekler ve Federasyonlar buna önem vermeyecekte neye önem verecek. Zaten görevleri de bu değil midir? Derneklerimizin yapamadığı işler de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin yanındayım. Gençlerin eğitimine dönük her türlü çalışmanın destekçisi olacağımı da buradan bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum. Unutmayın ki gençlik, STK’larımızdan daha etkin bir şekilde kendilerine dönük projeler üretmesini istiyor” diyerek sözlerini tamamladı.