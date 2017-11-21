Başkan Karaosmanoğlu STK’lar ile bir araya geliyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Giresun Dereliler Dernek Başkanı Ahmet Aslan, Gebze İlyasbey Ortaokulu Müdürü Mikail Yıldırım ve Darıca İrşad Camii Dernek Başkanı Muhsin Gürbüz ile yönetimlerini makamında ağırladı. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini görüşmelerde ifade eden Karaosmanoğlu, “2004 yılından bu yana da Kocaeli’mizin yönetiminde bulunuyoruz. Ancak yönetim anlayışımızın her yerinde halkımızın katkıları ve desteği var. Bütün hizmetlerimize yön verenlerin başında sivil toplum kuruluşlarımız yer aldığını ifade etmeliyim” dedi.

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kimsesizlerin kimsesi olarak çıktığımız bu yoldan Rabbime şükürler olsun ki hiç sapmadık. Büyükşehir Belediyemizin tüm kadroları bu amaçla çalışmaktadır. Yerel yönetimler olarak vatandaşımızla birlikte hareket ederek önemli başarı destanlarına imza atıyoruz. Kocaeli’miz ürettiği her proje ile tüm Türkiye’ye örnek ve model bir belediye olarak önderlik etmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin geçilen 16 yılda çok büyük badireler atlattığını sözlerine ekleyen Karaosmanoğlu, “Yurt içinden ve yurt dışından yönlendirilmiş pek çok tarihsel olaya şahitlik ettik. Ama çok şükür yıkılmadık, yılmadık. Hakk’ın ve haklının yanında olan duruşumuzu çok şükür hiç bozmadık. İşte bunları yaşayan bir ülkenin fertleri olarak her alanda görevimizi en güzel şekilde yapmayı sürdüreceğiz. Eğitim alanından, akademik çalışmalara, sosyal projelerden, insanımızın sağlığına dönük hizmetlere daha çok ihtiyacımız var” ifadelerini sarf etti.

Görüşmeler karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.