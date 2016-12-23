Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 11:45

Başkan Karaosmanoğlu, Suriyeli mültecileri ziyaret etti

Başkan Karaosmanoğlu, Suriyeli mültecileri ziyaret etti

23 Aralık 2016 11:45

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla bir araya geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla bir araya geldi. Ziyarete İlçe Belediye Başkanları Adnan Köşker ve Şükrü Karabacak’ın yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanları Muzaffer Bıyık, Osman Akbulut, Hasan Soba ile teşkilat üyeleri de Suriyeli kadınlarla olan buluşmada hazır bulundu.
Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kentimizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin problemleri nasıl çözeriz bunu da düşünüyoruz. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere problemlerinizi aranızdan seçilen sözcü kardeşlerimize iletmenizi istiyorum. Bizlerde o problemlerin bilgisini alarak çözme yoluna gitmek istiyoruz. Reisi Cumhurumuz, bütün Suriye’den gelen muhacir kardeşlerimize yardımcı olmamızı emrediyor. Bizde bütün bu problemleri gidermeyi ibadet olarak görüyoruz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    7°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç