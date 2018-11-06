Başkan Karaosmanoğlu; ‘'Toplu ulaşım hizmetinin kalitesinden asla taviz veremeyiz''

Vatandaşa verilen en önemli hizmetlerden birisi olan toplu ulaşım noktasında zafiyete ve aksiliğe tahammüllerinin olmadığını görüşmede ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerimizle birlikte verdiğimiz toplu ulaşım hizmetinin kalitesinden asla taviz veremeyiz. Bu konudaki eksikliklerimizi giderip vatandaşımıza en güzel hizmet vermek zorundayız” dedi.

“Raylı sistemler başlamış, yeni projelere yelken açmıştır”

2004'ten bu yana, çok daha neşeli, çok daha enerjik, çok daha hareketli, küresel bir kente dönüştük vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Alta yapıdan, çevreye, üstyapıdan, ekonomiye, sosyal hizmetlerden, ulaşıma kadar birçok alanda hizmetleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Kocaeli tüm alanlarıyla genç, dinamik ve enerjisi yüksek bir kenttir. Kocaeli, hem üniversite şehri olması, hem de giderek artan cazibesi dolasıyla nüfusu da giderek katlanan bir kenttir. İşte bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak toplu ulaşımda en küçük aksiliğe fırsat vermeden kooperatiflere ve bizlere görev düşmektedir. Kocaeli, toplu ulaşımda çok önemli değişimlere uğramıştır. Raylı sistemler başlamış, yeni projelere yelken açmıştır. Bu nedenle halkımızın memnuniyeti bizim için elzemdir” diye konuştu.

“Gebze OSB - Darıca sahil hattına başladık”

Daha rahat, daha konforlu, daha ekonomik ulaşım imkânlarıyla Kocaeli'de çözümler ürettiklerini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İç hatlarda kullanılan otobüslerimizi gençleştiriyor, hizmet kalitemizi hızla yükseltiyoruz. Bugün çevreci, klimalı, kütüphaneli ve engellilerimize uygun otobüslerle halkımıza hizmet veriyoruz. Akçaray'ımızı hizmete aldık. Şimdi ona yeni hat ilavesi yapıyoruz. Bir yandan da Kocaeli Metrosu'nun ilk ayağı olan Gebze OSB -Darıca Sahil hattına başladık. Ulaşım konusunda ilgili oda ve kooperatiflerimizin de desteği ve bizlerin yanında olması çok önemlidir. Halkımızın taleplerine hep birlikte cevap veriyoruz. Ulaşımda kulağımız ve gözümüz her daim vatandaşlarımızdadır” diye konuştu.

“Kocaeli'ye hizmet ve yatırım seferberliğimiz devam ediyor”

Dünyanın bütün büyükşehirlerinde trafik sorunun var olduğunu, Kocaeli'nin de Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olduğunu da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Sanayinin başkentiyiz. İstanbul - Anadolu, Anadolu - İstanbul bağlantısını sağlayan bir şehrin trafik sorununun olmaması düşünülemez. Günlük yüz binlerce insan ve araç hareketinin olduğu yerde, haliyle sorunlar olacaktır. Ancak biz de Büyükşehir olarak, bütün bu sorunları çözme, 2023 ve 2071 hedeflerimizi el birliğiyle gerçekleştirme kararlılığındayız. Bütün geliştirdiğimiz projeler; hayata geçirdiğimiz yatırımlar, hemşehrilerimizin rahat ve konforlu ulaşımı içindir. Kocaeli'yi, köprülü kavşaklar, tüneller, meydanlar, bulvarlar, akıllı sistemlerle donatıyoruz. 2023 Ulaşım Mastır Plân Kararları çerçevesinde, ulaşım yatırımlarında hız kesmiyoruz. Hükümetimizin inşa ettiği yeni yollar, devasa projeler, dünyanın gıpta ettiği asma köprülerle, Kocaeli'nin merkez şehir kimliği pekişiyor. Yüksek Hızlı Tren Hattı, Kocaeli'nin parlak geleceğini gösteriyor. Kısacası, hem büyükşehir, hem hükümet olarak, Kocaeli'ye hizmet ve yatırım seferberliğimiz devam ediyor” dedi.

“Halkımızın memnuniyeti de bizi memnun ediyor”

Hizmet bizim işimizdir diyen Kocaeli Büyükşehri Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Belediyecilik bizim işimizdir. Milletimizin hayatını kolaylaştırmak, bizim işimizdir. Yol yapmak, yollar açmak, gönüller kazanmak bizim işimizdir. Bakın tramvaya ne güzel, ne hayırlı bir hizmet oldu. Günde 41 bini geçen yolcu taşıyan bir taşıma sistemimiz var artık. 7'den 70'e herkes memnun. Halkımızın memnuniyeti de bizi memnun ediyor. Sırada metro projemiz var. Allah'ın izniyle Kocaeli metrosunun temelini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte attık. Kocaeli'de, vaatlerimizin yüzde 91'ini tamamladık. Bundan sonra geri kalan yüzde 9'luk dilimi tamamlamak için çalışacağız” diye konuştu.

“Kooperatiflerimizin de üzerine düşen görevler var"

Hayatını idam ettirmeye çalışan öğrenci kardeşlerimize ulaşım konusunda destek olduklarını da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Toplu taşımayı kullanan öğrenci ve indirimli yolcularımızın artan ulaşım maliyetlerinden daha az etkilenmelerini, buradan elde ettikleri kazanımları sosyal gelişimleri için yapacakları faaliyetlerde kullanmalarını hedefledik. Toplu taşıma kullanım oranlarının arttırılması ile ekonomik ve sosyal olarak şehrimize fayda sağlamayı amaçladık. Bu noktada toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan teknolojik yeniliklerin sürdürülebilir hale getirilmesi ekonomik ve verimli bir işletmecilik modelinin oluşturulması için akademik birikimin toplu taşıma faaliyetlerinde değerlendirilmesine de çalışacağız. Toplu taşıma hizmetlerindeki kaliteyi arttırmak için anketler yaparak gençlerimizin görüş ve önerilerini alıyor, bu konuda yeni projeler geliştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak toplu ulaşımda halkımızın kaliteli bir hizmet alması için elimizden gelenin fazlasını yapıyor, en küçük olumsuzluğun yaşanmaması için çalışıyoruz. Bu konuda kooperatiflerimizin de üzerlerine düşen görevler var. Bunları da denetleyerek insanımızın yaşam şartlarının en güzel şekliyle devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.