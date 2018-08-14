Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye’yi durdurma operasyonudur”

Görüşmede tarih sahnesinde birbirinden büyük zaferlerle dünyaya huzur getirmiş ecdat yad edildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Medeniyet Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Mahmud Ardıç ve yönetimini makamında konuk etti. Birbirinden önemli konulara değinilen görüşmede geleceğin güçlü neslin yetiştirilmesinde fikir alışverişi yapılırken, tarih sahnesinde birbirinden büyük zaferlerle dünyaya huzur getirmiş ecdat bir kez daha yad edildi. Bugünlerde yaşanan ve Türkiye’yi boyunduruk altına alınmak istenen gelişmeleri değerlendiren Karaosmanoğlu, “Dövizalanında yaşadığımız olaylar tam bağımsız olma yolunda hareket eden Türkiye’yi durdurma operasyonudur. Ancak açılan bu ekonomik savaşta kaybedenler yine onlar olacak ve bir kez daha başarılı olamayacaklar” dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere millet olarak dövizde yaşanan bu gelişmeleri çok iyi anlaşılması gerektiğinin altını da çizen Karaosmanoğlu, “Yaşadığımız süreci çok iyi idrak ederek geleceğe güçlü bir şekilde koşmamız gerekmektedir. Bu gelişmeleri 24 Haziran’dan ayrı asla göremeyiz. Türkiye bir karar verdi. Tam bağımsız olmayı,batının ve emperyalistlerin üzerimizde tahakküm kuramayacağı bir geleceğe yöneldi. Şunu unutmayalım kiharitaların yeniden çizilmek istendiği mevcut dünya düzeninde ecdadımız gibi son sözü söyleyecek ülke olma yolunda giden Türkiye’yi, ekonomik operasyonlarla durdurmak istiyorlar. 24 Haziran’da verdiğimiz bu çok önemli karar 100 yıl daha kabuğuna çekilmiş bir millet olmama yolunda bir irade ortaya koymak oldu. Tarih yazan ve dünyaya huzurla adaleti getiren geleceğin güçlü Türkiye’sinin birer evladı olarak çok ama çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

2002 yılından itibaren samimiyetle çalıştıklarını, sayısızca hizmeti milletin hizmetine sunduklarını, Kocaeli’nin yakaladığı başarılı hizmet ivmesinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ekonomide ve döviz kurları üzerinden oluşturulmak istenen bu durum muhakkak ki geride kalacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi onlar belki bizim sakalımızı kestiler ama inşallah daha gür çıkacak. Bugünler geride kalacak, prangalarından kurtulan Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde en güzel cevabı yine emperyalist ülkelere karşı verecektir. Bunan inancım tamdır ve bunu da yine milletimizle başaracağız” ifadelerini kullandı.

Tarih sahnesinde birbirinden büyük zaferlerle dünyaya huzur getirmiş büyüklerimiz yakın dönemde gerek Çanakkale, gerekse Kurtuluş Savaşında büyük kahramanlıklar göstermişlerdir diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bunun son örneğini 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde milletimiz bir kez daha göstermişti. Şehitlerimizin kanıyla bugün bile sulanan bayrağımız bizler için özgürlüğümüzün sembolüdür. Özellikle geleceğin güçlü Türkiye’sine sahip çıkacak olanlar da gençlerimizdir. Medeniyet Derneğimiz gibi tüm STK’larımız gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için mücadele etmeli ve çalışmalıdırlar. Teknolojinin dünyaya hâkim olduğu bu dönemde STK’larımızın ortaya koyacağı irade, Türkiye’nin büyük güç olma yoluna emin adımlarla devam etmesini sağlayacaktır” diye konuştu.