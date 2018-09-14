Başkan Karaosmanoğlu Umut'u kırmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, denetleme ve yeni projeleri belirleme için köylerdeki incelemelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze'nin Mudarlı köyünü ziyaretinde vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri dinleyen Karaosmanoğlu, Mudarlılı genç Umut Çakar'ın mevcut futbol sahasının iyileştirilerek spor yapmaya müsait hale getirilmesi talebini yerinde inceledi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in de eşlik ettiği incelemede gerekenin yapılması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi yetkililerine gereken talimat veren Karaosmanoğlu, “Gençlerimizin talepleri bizim için çok kıymetlidir. Onların doğru yerlerde faydalı işlerde vakit geçirmeleri bizim en büyük arzumuzdur. Umut'un istediği bu futbol sahasını yeniden planlayacak, donatılarını ve çevre düzenlemesini yaparak Mudarlı ve yakın köylerimizin hizmetine sunacağız” dedi.