Başkan Karaosmanoğlu, “Yarınlarımızdan emin olmamız gerekiyor”

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Diriliş Kampı'nda Kılavuz Gençlik Liderleriyle buluştu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Diriliş Kampı'nı ziyaret ederek, Kılavuz Gençlik Liderleri ile bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinatörü Veysel Özkaraaslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan ve liderler katıldı.

Kampta bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen buluşmada liderlere sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, “İmanı yerinde olan her Müslüman bizim için gençtir. Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa bizim değişmez rehberimizdir. İnsan olarak bizim için en güzel model peygamberimizdir. Ona uyun, bir insan olarak onu model alın, örnek alın. Türk-İslam döneminden de değerli insanlarımızı örnek alıyoruz. Bunlar bizim kimliğimizi, kişiliğimizi geliştirme de bize örnek ve rehber olur. Onlar gibi olamasak ta en azından gayret edelim” dedi.

Gençlere her zaman güvendiklerini ve güvenmeye de devam edeceklerini ifade eden Karaosmanoğlu, konuşmasında Fatih Sultan Mehmet'i örnek vererek, “Fatih Sultan Mehmet, çok iyi yetişmiş bir insan. Dünyaya ismini duyurmuş büyük bir lider. Beş lisan biliyor. Pek çok konuda bilgi ile yetişmiş. Yetenekli, güçlü iradesi var. 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. Çağ kapatıp, çağ açıyor. Biz Fatih'in torunları olarak gençlerimize güveniyoruz. Biz onun torunlarıyız ve onun yolundan gidiyoruz” diye konuştu.

Liderlere eğitim ile ilgili birçok konuda tecrübelerini aktaran Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaklaşık 15 yılı geride bırakıyorum. Başkanlık dönemimde on binlerce büyüklü, küçüklü işlere imza attık. Yapılan işlerin hepsini bilmeme gerek yok, ekibimiz çok güzel çalışıyor. Rutin yapılan işleri sormamıza gerek yok, herkes kendi işini yapıyor, yapacak. Ama ben bu eğitim işini birebir takip ediyorum. Çok önemli görüyorum. Güzel insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Yarınlarımızdan emin olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gençler için sosyal medyanın ve uyuşturucunun zararlarına işaret eden Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Çocuklarımızın eğitimi sadece okulların işi değil. Yerel yönetimler olarak çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalıyız. Ülke olarak özellikle son yıllarda çok büyük saldırı altındayız. Türkiye'yi işgal etmek isteyenler, esir almak isteyenler, diz çöktürmek isteyenler şu anda her alanda büyük bir saldırı gerçekleştiriyor. Çocuklarımız üzerinden, gençlerimiz üzerinden, kültürümüz ve tarih bilincimiz üzerinden, terör saldırıları üzerinden bunları planlıyorlar. Devletimizin bekası adına biz de her alanda onlarla savaşmaya mecburuz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda liderlere nasihatlerde bulunan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu ülke bir gemiyse bu gemide tayfa olmalısınız. Allah sevgisi, peygamber sevgisi içinizden eksilmesin. Kendinizi daima önemseyin ama kibirlenmeyin. Hedefleriniz olsun, hedefi olmayan heder olur. Kendinizle barışık olun. Kendinizi en güzel şekilde yetiştirmeye özen gösterin. Heyecanı ve davası olmayan bir genç hiçbir işe yaramaz. Eser bırakmayanın yerinde yeller eser. Bizim ödevlerimiz ve görevlerimiz var. Şehri imar ederken nesli ihmal etmeyeceğiz. Bu nesli ihmal edersek, yarınlarımızı kaybederiz” diyerek sözlerini tamamladı.