Başkan Karaosmanoğlu’dan Gazi Lisesine ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Gazi Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü Zeki Koyun ve Aile Birliği Başkanı Zeki Canşi tarafından karşılanan Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan konferans salonunda ve mevcut spor salonunda inceleme yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere dönük yeni ufuklar açmak için gayret ettiğini ziyaret sonrası ifade eden Karaosmanoğlu, “Gençlerimiz yeter ki başarı için inansın, çalışsın ve gayret etsin. Biz her zaman gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Gençlerden ailelerine, topluma ve ülkemize faydalı bireyler olmasını istediklerini de dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “İyi yetişmiş, çağdaş, bilgiyle donanmış, teknolojiye hakim, tarih bilincine sahip, geleceğe olan inancı sağlam bir nesil istiyoruz. Gençler, Türkiye’nin en büyük değeridir. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten bir toplumu gençlerimiz oluşturacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz’in ödüllü projesi olan Kılavuz Gençlik ile birlikte, bugüne kadar geldiğimiz noktadan çok daha hızlı adımlarla bu hedefe doğru ilerliyoruz. Bilgi Evlerimiz, Kocaeli Bilim Merkezimiz, Akademi Lise ve Akademi Üniversite programımızla, gençlerimizin eğitimin yanında kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimleri adına ne gerekiyorsa, neye ihtiyaçları varsa onu projelendirip, uygulamaya gayret ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Yapılan incelemenin ardından öğrencilerle bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, öğrencilerle de yakından ilgilendi.