Başkan Karaosmanoğlu'dan köy ziyareti

İzmit'in Kulfallı, Arızlı ve Kabaoğlu köylerini ziyaret ederek aşure hazırlıklarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit'in Kulfallı, Arızlı ve Kabaoğlu köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla buluşan, samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, aşure kazanını da karıştırdı. Türkiye'nin ve Kocaeli'nin köylerinde bereket olduğunu, içtenlikle ülkenin kalkınmasına katkı sunan köylere her türlü yatırımın yapıldığını belirtti. Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde birlik ve beraberlik anlayışıyla yatırımlara devam edildiğini söyledi.

Köyleri hiçbir zaman hizmetsiz bırakmadıklarını vurgulayan Karaosmanoğlu, “Tek derdimiz var, köylümüzün hizmetkarı olarak hizmet etmek. Bunun için ekiplerimizle çalışıyor, her fırsatta köylerimizi ziyaret ediyoruz. Yatırımlarımızı bu noktada ilçe belediyelerimizle birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Çünkü bu kent emekçi kenti, üretim kentidir. Bugün soflarımıza konan helal ekmek emeğin, alın terinin ürünüdür. Köylerimizde de bu üretime ve gelişimi katkı sunuyor. Bizler de her daim bu üretimin artması için her türlü alt ve üst yapıyla birlikte ulaşım yatırımlarına büyük önem verdik. Tarladan ekinin pazara ulaştıran köylümüze her türlü zirai destekleri verdik. Tarım ve hayvancılık alanında vatandaşımıza verdiğimiz destekler bundan sonra da artarak devam edecektir” dedi.

Ziyaretler günün anısına yapılan hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.