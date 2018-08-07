Başkan Karaosmanoğlu:“Kocaeli’de Atlı spor şahlanacak”

Kocaeli Atlı Spor Kulübünde gerçekleşen binicilikmüsabakalarına yoğun ilgi gösterenvatandaşlarla da sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, Anadolu Ligi Binicilik müsabakalarının bir ayağının da Kocaeli’de olmasından dolayı da memnuniyetini dile getirdi. Elliat ve binicisinin yer aldığı yarışmalar halka ücretsiz ve açık yapıldığı bilgisini de alan Karaosmanoğlu’na üç aylık dönemde 3 bin çocuğun atla tanıştığı ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Atlı Spor Kulübüne açık manejin çevre düzenlemesi ile çitlerin yapımı, yer parke taşlarının temini, kamelyalar ve çevre düzenlemesi konusunda verilen destekler, Anadolu Liginin yapılması içinde verilen katkılar için Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ettiler. Aralık ayının ilk haftasında Federasyonun nezdinde yapılacak müsabakalar içinde gerekli desteklerin verileceğini söyleyen Karaosmanoğlu, “Şehir içi ve dışında müsabakalara katılacak sporcularımızın çoğalması bizleri çok memnun edecektir” dedi.

Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Karaosmanoğlu, “Bizim tarihimizin ve yaşantımızın çok önemli bir parçası olan Ata sporumuz biniciliğe desteklerimiz sürecektir. Kocaeli’de sporun her çeşidine destek veriyoruz. Özellikle gençlerimiz hem sağlık hemde zararlı alışkanlıklara gitmesinin önüne geçmek için çalışıyoruz. Neslimizin iyi yetişmesi için Atlıspor bunlardan bir tanesidir. Kocaeli’de her geçen gün Atlıspor gelişmektedir. İlçelerimizdeki kulüplerimizi bu bağlamda destekliyoruz. Bütün hemşehrilerimize bir kez daha hatırlatmak isterim çocuklarımızı atla tanıştırın. Kocaeli’de ata binmeyen çocuğumuz kalmayacak. Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerimizde kurduğumuz binicilik kurslarından ücret almıyoruz. Binicilik sporunu yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bizim sloganımız Kocaeli’de ata binmeyen kalmasındır. Çocuklarımız ben ata bindim demelerini istiyoruz” şeklinde konuştu. Bazı parklarda atlı güvenlik sağladıklarını da dile getiren Karaosmanoğlu, atı hayatımızın içerisine çektiklerini de dile getirerek, “Kocaeli Atlı Spor Kulübüne verdikleri desteklerinin yanı sıra, mevcut alanın geliştirilmesi noktasında da elimizi taşın altına koyuyoruz. Daha konforlu ve verimli hizmetin sağlanması için tesislerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri de temin ederek kulübümüze destek sağlayacağız. Bu bağlamda atların bekleme alanlarını ve manejleri birazda büyütmek istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ligi Kocaeli ayağını yakından takip eden Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora ise çok uzun senelerden planlanan bu ayağının Kocaeli’de yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Her sene yeni bir kenti yarışmalara katarak Anadolu ligini genişletiyoruz. Bu senede Kocaeli’yi kattık. Gaziantep, Konya, Adana, Samsun, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da bu liglerin ayaklarını yapıyoruz. Kocaeli’de ki bu yarışma alanını iki sene önce geldiğim anla mukayese edemiyorum. Olağan üstü farklı ve gelişmiş buldum. Burada yerel yönetimlerin çok ciddi dokunuşlarının olduğunu gördük. Zaten böyle de olmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın son 100 günlük İcraat programı çerçevesinde Spor Bakanlığımıza da yerel yönetimlerle çalışarak sporun yaygınlaştırılması görevini verdi. Bizde binicilik sporumuzu Anadolu’da yaymak istiyoruz. At sporu genelinde pahalı bir spor olarak bilinir ancak ata binmek asla pahalı değildir. Kocaeli’de çok uygun ücretlerle ata binebildiklerini gördük.Ata binmenin çocuklarımıza büyük faydalarını olduğunu da görüyoruz. Ailelerimize buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarını atla tanıştırsınlar” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin Atçılık sporuna olan katkısının önemine özellikle değinen Federasyonu Başkanı Bülent Bora, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun vizyonu çok doğru bir vizyondur. Çok sayıda insanı sporla birleştirmeyi hedef alırken, at sporunun öneminin farkında ve desteklerini de esirgemeden veriyor. Ülke olarak vatandaşımızın her hangi bir branşa yönelmesiniözellikle arzu ediyorum. Ata sporumuzu ülkemizde ve Kocaeli’de yerel yönetimlerin çok ciddi katkıları oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten spor gönül vermiş bir insan. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dört yaşından itibaren Kocaeli’de ki çocukları atla tanıştırdıklarını belirten kulüp Başkanı Savaş Demirtaş ise, “Binicilik Federasyonu bağlı bir kulüp olarak çocuklarımızı lisanslı sporcu olarak yetiştirmekteyiz. Milli takımımıza da buradan sporcu yetiştiriyoruz. Kocaeli halkı burayı ve kulübümüzü çok iyi tanımıyor.Büyükşehir Belediyemizin ve Federasyonumuzun destekleriyle açık manejimizi ve kumunu yarış düzenlenebilecek noktaya getirdik. Anadolu liginde ilk yarışını bugün düzenledik. Çocuklarımız kulübümüzde atla gezinti yapabilir aynı zamanda eğitim de alabilirler. Binicilik sporunda ilerleyen sporcularımız yurt içi ve yurt dışında ki yarışmalara katılabilirler. Halkımız buraya gelebilir, üye olma zorunluluğu olmadan ders alabilir, ata binebilir” açıklamasını yaptı.

Çocukların üç veya dört yaşından itibaren eğitimle ata binmeyi çok rahatlıkla öğrenebildiklerini de dile getiren Demirtaş, kulüpte açık manejin yanında tribün, hakem kulesi ve kafeteryayı yapma planlarının olduğunu da dile getirerek, “Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’da desteklerini verecek. Bu şekilde yenilenen sosyal donatılarladaha çok yarışmalara hazır hale gelen kulübümüzünsponsor bulma şansımız da artmış olacak. Tesislerimizin artan kapasitesi sayesinde yaklaşık üç aylık periyotta üç bin çocuğumuzu atla tanıştırdık. Bu rakam çok ama çok önemlidir. Tesisleşmedeki yaşanacak daha büyük gelişme ile at sayımızın artması daha çok çocuğumuza ulaşacağımız anlamına gelmektedir. Mevcut tesislerimizin gelişmesi ve yarışlara uygun bir hale gelmesinde destekleri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret esnasında AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Kocaeli Atlı spor As Başkanı Savaş Kopuk’da yer aldı.