Başkan Karaosmanoğlu’ndan Bakan Eroğlu’na ziyaret

Dr. Veysel Eroğlu’nu ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Dr Veysel Eroğlu ile bir araya geldi. 25. Yılını kutlayan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve beraberindeki heyetinde hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye ve Kocaeli’deki ağaçlandırma çalışmaları görüşüldü.

Sanayinin başkenti olarak bilinen ancak 2004 yılından itibaren başlatılan ağaçlandırma çalışmalarıyla, yeşil ile mavinin tonlarının çoğunlukta olduğu bir kent haline gelen Kocaeli’yi takdir eden Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, görüşmede verilen desteklerin ve işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da, ülke genelinde ki gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Bakan Eroğlu’na bilgi aktardı.

Ortak yeni projelerin daha yeşil bir dünya ve Türkiye için büyük katkı oluşturacağının altının çizildiği birliktelikte, Kocaeli’de yapılan ağaçlandırma, su kaynaklarının korunması, arıtma tesisleri ve dere ıslahları hakkında Karaosmanoğlu, Bakan Eroğlu’na bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Karaosmanoğlu, 2004 yılından itibaren toprakla buluşturulan 7 buçuk milyon fidanın, gri renkten yeşil ve mavi tonların hakim olduğu bir dönüşüme yol açtığını ifade etti. Bu dönüşümde Orman ve Su İşleri Bakanlığının büyük katkı vermesinden dolayı Eroğlu’na bir kez daha teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Marka kent olma yolunda attığımız her adımın temelinde çevre hassasiyeti yatıyor” dedi.

Kocaeli’deki ağaçlandırma çalışmaları başta olmak üzere daha yaşanabilir bir kent için ortaya koyduğu eserler için Karaosmanoğlu’nu bir kez daha tebrik eden Bakan Eroğlu, ülkenin üretim merkezi Kocaeli’ye desteklerinin ve yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Görüşmede, TEMA ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yeni işbirliklerinin yaşanacağı da vurgulandı. TEMA’nın 25. yılı vesilesiyle Vakıf Başkanı Ataç’ı kutlayan Bakan Eroğlu ve Karaosmanoğlu, el birliği ile şehirlerimizi çok daha güzel yerlere dönüştürme anlamında çalışacaklarını da belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol’ün de katıldığı görüşme, fikir alışverişinin ardından sona erdi.