Başkan Karaosmanoğlu'ndan Demirci Konağı'nda inceleme

Mahmud zamanında Süleymaniye Müderrisi Abdullah Şerif Ağa tarafından yaptırılan Demirci Konağı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, restore çalışmaları tamamlanmak üzere olan, Dilovası Demirciler Konağı'nda inceleme gerçekleştirdi. Kocaeli'nin tarihine ve dokusuna sahip çıktıklarını incelemede ifade eden Karaosmanoğlu, “Demirciler Konağı tarihe ışık tutacaktır. Burada sosyal içerikli köyümüzün ihtiyaçlarına cevap verilecek. AK Parti Belediyeciliği olarak tarihi ve kültürel bir bütünü kentimiz içinde bulunan tarihi bölgelerin tahrip edilmiş dokusunu aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Tarihi mirasın korunmasına yönelik pek çok icraat yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kültür varlıklarının korunması amacıyla birçok ilçemizde projeler ortaya koyduk. Kocaeli'nin tarihi kimlikleri, gerek tarihi yapıların restorasyonu, gerekse yeni yapıların yerel dokuya uygun kılınmasıyla belirgin hale getirdik. Ayrıca insanı esas alan anlayışımızın bir gereği olarak, restore edilen mekanların atıl veya işlevsiz kalmasını da engelledik. Halkımıza sanat, kültür, eğitim gibi alanlarda hizmet veren ve yaşayan mekanlar haline gelmesini sağladık” dedi.

Öte yandan Miladi takvimde 1825 yılında Sultan 2. Mahmud zamanında Süleymaniye Müderrisi Abdullah Şerif Ağa tarafından yaptırılan yapının dış cephesinde bulunan “Müsenna” yani “aynalı yazı” olarak da adlandırılan simetrik oval formun içine yazılmış olan “Maşallah kane” ibaresi üzerinde Hicri 1241 tarihi yazmasıyla Demirciler Konağı geçmişin izlerini taşımasıyla da ayrı bir öneme sahip.