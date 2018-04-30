Başkan Karaosmanoğlu’ndan Hisareynspor’a ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, amatör kümede mücadele eden ve altyapıdaki atılımlarıyla minik sporculara hizmet eden Hisareynspor futbol takımının antrenmanına konuk oldu. AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp’in de hazır bulunduğu ziyarette, eğitimin önemine vurgu yapan İbrahim Karaosmanoğlu, minik sporculardan derslerini ihmal etmemelerini isteyerek, “En güzel tesisleri sizler için yapmaya devam edeceğiz. Futbol, sizler için bir meslek olmayabilir. Okulunuza ve tahsilinize dikkat edin. Ahlaklı ve karakterli güzel insan olmalıyız. Spor, bu alışkanlıkları disiplinli bir şekilde sizlere kazandıracak” dedi.

Kötü alışkınlıklardan ve özellikle sigaradan uzak durulmasını sporculardan isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sizleri seviyor ve önemsiyoruz. Kulüp başkanımıza sizlere verdiği destek ve katkı için çok teşekkür ediyorum. Burası sizin için bir okuldur. Derslerinize çalışın ve hocalarınızın dediğini muhakkak yapın. Büyükşehir Belediyesi olarak spor alanlarının çoğalması ve gençlik kamplarının sayısını artırmada yeni atılımlar yapıyoruz” diye konuştu.

Ziyaret, Başkan Karaosmanoğlu’nun sporcularla sohbet etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.