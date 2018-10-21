Başkan Karaosmanoğlu'ndan inşaat incelemesi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için yapılan spor salonunun inşasını yerinde inceledi. Okullara Spor Salonu Projesi kapsamında yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, “Kocaeli'nde spor ve farklı alanlarda 47 proje ile 286 milyonluk yatırımımız sürüyor. Bir bir hayata geçirdiğimiz bu projeler kentimizin ihtiyaçlarına cevap verecek. Bu kapsamda Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için yapılan spor salonunun da inşasını yerinde gördük. Salonun inşasında önemli bir aşama geride kaldı. Vatandaşımızın hizmetine açacağımız bu spor salonunda 7'den 77'ye herkes faydalanacak. Kocaeli Kongre Merkezi, Gebze Gençlik merkezi ve Karamürsel Yarı Olimpik Havuz gibi tesislerimiz tamamlandığında halkımızın hizmetinde olacak. Bu tesislerimiz her an canlı ve verdiği hizmetle kentimize yeni soluk getirecek” dedi.