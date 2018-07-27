Başkan Karaosmanoğlu’ndan Körfez’e iade ziyaret

Karaosmanoğlu ayrıca Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk’ün yanı sıra Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ferit Kır ile yönetimlerini de ayrı ayrı ziyaret etti. Görüşmelerde ülke geneli başta olmak üzere yerel hizmetler konuşulurken, esnafların da talepleri değerlendirildi. Çok verimli geçen görüşmelerde, Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle kentin her noktasına eşit bir şekilde sağladığı hizmetler takdirle karşılandı. Köylere yapılan hizmetlerle birlikte tarım ve hayvancılığa sağlanan katkıların kırsal alanda yaşayan halkın memnuniyetle karşıladığı da oda başkanları tarafından özellikle vurgulandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de yer aldığı ziyaretlerde, Kocaeli’nin sanayisiyle, turizmiyle, eğitim ve kültürüyle model bir kent olduğunu ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, yerel yönetimlerin belediyecilik hizmetlerinin dışında halkın taleplerine göre proje ürettiğinin de altını çizerken, “Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama ve üretime dönük bakış açısıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tarımda ortaya koyduğumuz atılımlarla birlikte köylerimize dönüşün hızlandığını görüyoruz. Çiftçimize dönük katkılarımız üretimde verimi ve kaliteyi artırırken, diğer bir yandan da eğitim sürecine önem veriyoruz. Ziraat mühendislerimiz ve veterinerlerimiz köylümüzün hizmetindedir” dedi.

Hükumetin esnafa verdiği desteklerin nedenli önemli olduğuna da değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ticaret odaları ile her daim işbirliği içerisindeyiz. Kent merkezlerine dönük her projemizde Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. İstişarenin bereketine inanıyoruz. İnşallah Körfez’de her geçen gün gelişiyor. İSU Genel Müdürlüğümüz, Körfez ilçesinde mahallelerinin altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde sürüyor. Bunlar bitince de üst yapı için çalışmalarımızı yapacağız” diyerek

sözlerini tamamladı.