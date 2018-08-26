Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski valilik binası bölgesine yapılan kent meydanı ve kapalı otopark alanını yerinde denetledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaaddin Alkaç ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur’un da eşlik ettiği incelemede Başkan Karaosmanoğlu, “Bu otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza çok önemli bir hizmet verecek” dedi.

Hazırlanan proje kapsamında alandaki meydan çalışmalarının tamamlanmasının ardından yarı otomatik araç parketme sistemlerinin test edilmesini yerinde gören Başkan Karaosmanoğlu, yetkililerden detaylı bilgi de aldı. Otoparktaki yarı otomatik park siteminin mekanik çalışmalarının tam faaliyete başlamasıyla birlikte hizmete alınacak olmasının İzmit içerisinde önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini de dile getiren Karaosmanoğlu, “Otoparkları şehrin giriş noktalarına yapıyoruz ve bunun da faydalı olduğunu görüyoruz. Üç yüz elli yedi aracı içerisinde barındıracak otoparkımız yarı otomatik bir şekilde halkımıza ilk bir yıl ücretsiz hizmet verecek. Kocaeli’nin tamamında bu yönde çalışmalarımız oluyor. Belli noktalarda farklı büyüklüklerde otoparklar yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

“İlk bir yılın ardından ücretli olacak bu otoparkımızdan en çok esnaflarımızın faydalanacağını düşünüyorum” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Vatandaşımız gerek sahilde ki gerekse burada ki otoparkımızı kullanarak alışverişini rahatlıkla yapacak. Yaşama değer katacak bu otoparkımız İzmit ilçemizin kent merkezini daha fazla rahatlatacaktır. Kapalı otoparklar artık şehirlerin olmazsa olmazıdır. Burası açıldığında yakın yerlerde araç parkına müsaade etmeyeceğiz. Şehrin her yerinde bu tarz yerleri kazandırmaya devam edeceğiz. Bu otoparkımız aynı esnafımızın işlerine katkı yapacağına da inanıyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı.