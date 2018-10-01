Başkan Karaosmanoğlu'ndan sanayiye destek

Makine İhtisas Organize Sanayi (İMES) Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve yönetimini makamında konuk etti. Görüşmeden yatırımları büyütme, üretimleri artırmak için gerekli çalışmanın yapılması kararı çıktı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Makine İhtisas Organize Sanayi (İMES) Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve yönetimini makamında konuk etti. Birliktelikte yatırımları büyütme ve üretimleri artırmak için gerekli çalışmanın yapılması kararı çıkarken, Başkan Karaosmanoğlu İMES'e her türlü desteğini vereceğini dile getirdi.

Yıllık ortalama katma değeri bir milyar dolar, ihracat kilogram bedeli 7 dolar ile makine, demir çelik, otomotiv yan sanayi, cam, plastik, kauçuk gibi 51 farklı sektörde makina üretimi gerçekleştiren İMES OSB'nin çok önemli bir kurum olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Çalışmadan ve üretmeden bir ülkenin kalkınmasıyla gelişmesi mümkün değildir. Onun için üretimin önünü açmamız gerekiyor. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız üretimin önünü açacak her türlü desteği vermektedir. OSB'ler üretim merkezleridir. Verimli bir şekilde çalışan bu üretim merkezlerimizden bir tanesi olan İMES OSB'nin gelişmesi ve üretim kapasitesinin artması için gereken her türlü desteği vereceğiz” dedi.