Başkan Karaosmanoğlu'ndan sosyal medya uyarısı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminin başlaması nedeniyle Darıca Kazım Karabekir Bilgievi'ne konuk oldu.

“Başkan İle İlk Ders Etkinliği” kapsamında öğrencilere “Çalışkanlık Değeri” üzerine önemli mesajlar veren Karaosmanoğlu, sosyal medyanın gelişimleri açısından çocuklar üzerinde ki tehlikelerinden bahsetti. Kocaeli'nde hizmet veren Bilgi Evleri'nde, geçtiğimiz yıl 22.066 öğrenci ile 5159 veliye hizmet verdiklerini söyleyen Karaosmanoğlu, “Bilgievleri her bakımdan geleceğin sahiplerine dokunan, değerlerimizle bilimi, sanatı, kültürü ve sporu ön planda tutan bir eğitim kurumumuzdur” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, öğrencileri sosyal medyanın vereceği zararları hakkında da uyardı. Özellikle başarıya giden yolda çalışma değerlerinin önünde en büyük engel olarak sosyal medyayı ilk sıraya koyduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Değerli öğrenciler, biricik yavrularımız, yaşamda arzu ettiğiniz tüm güzelliklere kavuşmak çok çalışmaktan geçmektedir. Sizleri bu hedefinizden uzaklaştıracak çağımızın hastalığı ve bağımlılığı olarak interneti görüyorum. Bununla birlikte her türlü sosyal medya platformları sizleri gerçek başarıdan uzaklaştıracaktır. Bunun için özellikle internet ortamını dikkatli kullanmanızı istiyorum” diye konuştu.

Sınıflara konuk olan ve öğrencilerin gördükleri dersleri dinleyen Başkan Karaosmanoğlu, çocukların aktif bir şekilde derse katılmalarını da memnuniyetle karşıladı.