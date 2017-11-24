Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 13:28

Başkan Karaosmanoğlu’ndan ‘’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’’ vurgusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmalarını sürdürüyor.

Başkan Karaosmanoğlu’ndan ‘’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’’ vurgusu

24 Kasım 2017 13:28


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kentin her noktasında vatandaşlarla bir araya gelmesinin yanında Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle de buluşmayı sürdürüyor. Karaosmanoğlu bu kapsamda, Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Fakir Yılmaz ve Gaziantepliler Dernek Başkanı Hasan Özaygut ve yönetimlerini makamında ağırladı. Karaosmanoğlu birlikteliklerde “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” vurgusu yaptı.


“STK’lar millet ve devlet için vardır”


Kocaelilerle her fırsatta buluşan, evlerine ve iş yerlerine konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve yönetimleriyle de istişare yapmayı ihmal etmiyor. Demokrasinin gelişmesine ve yerel yönetimlerle kenti beraber yönetilmesine çok değer verdiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Şayet, ülke ve millet olarak hedeflerimize ulaşmak istiyorsak öncelikle güçlü olacağız. Bu da çok çalışmaktan ve üretmekten geçmektedir. İnsanımızın değerlerine saygı göstererek çağın gereklerine uygun yeni yaklaşımlar ve fikirlerle milletimizin kalkınmasına öncülük etmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak STK’ların faydalı işlerde yoğunlaşmasına katkı sunmak her daim önceliğimiz olmuştur. STK’lar millet ve devlet için vardır” diye konuştu.


“Allah birliğimizi, sevgimizi daim kılsın”


Eğitim Bir-Sen başta olmak üzere Ardahan Dernekler Federasyonu ve Gaziantepliler dernek yönetimleriyle olan görüşmede, Türkiye’nin daha çok kardeşliğe ve birliğe ihtiyacı olduğunu da dile getiren Karaosmanoğlu, “Türkiye’mizin her köşesi cennet. Her şehri ayrı güzel. Zengin kültürümüz, örnek medeniyetimiz ile insanlığa örnek olmuş bir coğrafyada yaşıyoruz. Kendine has kültürleri, üslubu, kendine özgü medeniyeti olan kentlerimiz var. İşte bu güzel kent dokularını koruyarak günümüzden geleceğe bozulmadan aktarılmasını arzu ediyorum. Allah birliğimizi, sevgimizi daim kılsın. Her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.


Kocaeli, tüm Türkiye’nin bir evi ve ocağıdır diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Çünkü bizim özümüz bir, kökümüz bir. Şunu da son olarak özellikle belirtmek isterim ki Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi; “Girmeden tefrika bir millete, Düşman giremez! Toplu attıkça yürekler, Onu top dahi sindiremez” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşmeler karşılıklı fikir alışverişinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na STK’lara verdiği her türlü destek için teşekkür edilmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
15
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    15°C
  • Pazar
    Sisli
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    18°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç