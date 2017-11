Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kentin her noktasında vatandaşlarla bir araya gelmesinin yanında Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle de buluşmayı sürdürüyor. Karaosmanoğlu bu kapsamda, Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Fakir Yılmaz ve Gaziantepliler Dernek Başkanı Hasan Özaygut ve yönetimlerini makamında ağırladı. Karaosmanoğlu birlikteliklerde “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” vurgusu yaptı.

“STK’lar millet ve devlet için vardır”

Kocaelilerle her fırsatta buluşan, evlerine ve iş yerlerine konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve yönetimleriyle de istişare yapmayı ihmal etmiyor. Demokrasinin gelişmesine ve yerel yönetimlerle kenti beraber yönetilmesine çok değer verdiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Şayet, ülke ve millet olarak hedeflerimize ulaşmak istiyorsak öncelikle güçlü olacağız. Bu da çok çalışmaktan ve üretmekten geçmektedir. İnsanımızın değerlerine saygı göstererek çağın gereklerine uygun yeni yaklaşımlar ve fikirlerle milletimizin kalkınmasına öncülük etmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak STK’ların faydalı işlerde yoğunlaşmasına katkı sunmak her daim önceliğimiz olmuştur. STK’lar millet ve devlet için vardır” diye konuştu.

“Allah birliğimizi, sevgimizi daim kılsın”

Eğitim Bir-Sen başta olmak üzere Ardahan Dernekler Federasyonu ve Gaziantepliler dernek yönetimleriyle olan görüşmede, Türkiye’nin daha çok kardeşliğe ve birliğe ihtiyacı olduğunu da dile getiren Karaosmanoğlu, “Türkiye’mizin her köşesi cennet. Her şehri ayrı güzel. Zengin kültürümüz, örnek medeniyetimiz ile insanlığa örnek olmuş bir coğrafyada yaşıyoruz. Kendine has kültürleri, üslubu, kendine özgü medeniyeti olan kentlerimiz var. İşte bu güzel kent dokularını koruyarak günümüzden geleceğe bozulmadan aktarılmasını arzu ediyorum. Allah birliğimizi, sevgimizi daim kılsın. Her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli, tüm Türkiye’nin bir evi ve ocağıdır diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Çünkü bizim özümüz bir, kökümüz bir. Şunu da son olarak özellikle belirtmek isterim ki Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi; “Girmeden tefrika bir millete, Düşman giremez! Toplu attıkça yürekler, Onu top dahi sindiremez” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşmeler karşılıklı fikir alışverişinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na STK’lara verdiği her türlü destek için teşekkür edilmesiyle sona erdi.