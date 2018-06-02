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02 Haziran 2018 12:02

Başkan Karaosmanoğlu’nun okul ziyaretleri sürüyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her fırsat buldukça gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi İlkokulu ile devam etti.

Başkan Karaosmanoğlu’nun okul ziyaretleri sürüyor

02 Haziran 2018 12:02


Okul Müdürleri Muhammet Kamil Kavak ve Ömer Faruk Öz’den gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, gördüğü ve talep edilen eksiklikleri gidermek içinde gerekli birimlere talimatlarını verdi. Öğrencilerle, öğretmenlerle ve okul aile birlikleriyle sohbet eden ve incelemeler gerçekleştiren Karaosmanoğlu, “Yaşadığımız dünya, her geçen yıl biraz daha şehir eksenli bir yapıya dönüşüyor. Şehirler, hayatın akışına, geleceğe yön veriyor. İşte bu süreçte çocuklarımızın aldığı eğitimler de büyük önem kazanıyor. Büyükşehir olarak eğitimi ve okullarımızı bu nedenle gündemimizin ilk maddesine koyduk” dedi.


“İnsanlığın çoğu artık şehirlerde ikamet ediyor” diyerek ziyaretler sonrası açıklamasını sürdüren Karaosmanoğlu, “Şehirler adeta birer canlı organizma gibi büyüyorlar, genişliyorlar, derinleşiyorlar. İnsana ve medeniyete dair artık her ne varsa, şehirlerde üretiliyor ve şehirlerde tüketiliyor. Bulundukları coğrafyalardan taşıp küresel etkiler yayıyor. Bu bakımdan içinde yaşadığımız ve bundan gurur duyduğumuz Kocaeli, sanayi şehri kimliğinin yanı sıra eğitim kimliğiyle de artık öne çıkıyor. Bir dünya şehri kimliği ve kişiliği kazanan Kocaeli, Sanayi şehrinden yaşam merkezine doğru geçiş yaparken nesillerimizi asla ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.


Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu gelişimde geri kalmaması için Büyükşehir yatırımlarında eğitime önemli bir pay ayırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli, herhangi bir şehir değildir. Muazzam hazinelerle dolu bir deniz gibidir. İşte şehirle aramızda kurduğumuz anlamı derinleştirmek, Kocaeli’nin bize vadettiklerini olanca görkemiyle gözler önüne sermek için çalışmalarımızı yapıyoruz. İnsan ölçekli kent yaşamı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak “Çocuk Dostu Kenti Kocaeli” için var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaretler fikir alışverişinin ardından sona erdi.




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