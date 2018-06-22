Başkan Karaosmanoğu, vatandaşlarla buluştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze’de bazı mahallelerin sakinleri ile bir araya geldi. Çayırova Atatürk Mahallesi Dibek Caddesi, Akse Mahallesi Metehan Sitesi ve Gebze Güzeller Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Karaosmanoğlu, “Kadim kardeşliğimizi yaşatmak, şehrimizi kucaklamak, komşuluğumuzun hakkını vermek ve vatandaşların hayatı en güzel şekilde yaşaması için çalışıyoruz” dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de yer aldığı ziyaretlerde açıklamalar yapan Karaosmanoğlu, “Gebze ve Çayırova bölgemize yaptığımız hizmetler her gün artarak sürmektedir. Gerek alt ve üst yapı gerekse ulaşım yatırımlarımızın yanı sıra hayata geçirdiğimiz çevre projelerimizle çok önemli aşama kaydettik. Şimdi Millet Bahçelerimizle Gebze bölgemizi daha yeşil olacak” diye konuştu.

Yıllardır süregelen çalışmalarla hizmette tarih yazdıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Tüm yatırımlarımız ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya örnek olacak şekilde sürmektedir. Kardeşliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimiz devam ettiği sürece bu güzel ülkemizde ve şehrimizde her şeyin en güzelini yapmayı sürdüreceğiz. Kocaeli, Türkiye’nin sanayi başkentidir. Kocaeli Türkiye’nin liman şehridir. Kocaeli’nin bunlar gibi nice özelliğini sayabilirim. Ama her şeyden önce şehrimizin en büyük özelliği sahip olduğu artık çevreci bir kent olmasıdır” şeklinde konuştu.