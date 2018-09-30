Başkan Karasomanoğlu: “Katılımcı Belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyoruz”

Gebze'nin Pelitli ve Balçık köylerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kültürel, Sosyal, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliği anlayışıyla birlikte Katılımcı Belediyeciliği çok önemsediklerini ifade etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze'nin Pelitli ve Balçık köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kadrosuyla Pelitli ile Balçık köylerinde yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Karaosmanoğlu, gördüğü eksikliklerin tamamlanması içinde gerekli talimatları da verdi.

Ziyaretlerinde Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ifade ettiği, “İnsan, şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder” sözünü hatırlatan Karaosmanoğlu, “Tarih boyunca ruhu olan şehirler inşa etmiş ecdadın torunları olarak bugünde bu şehirlerin bir tanesi olan Kocaeli'den dünyaya istikamet çizen ve medeniyetimizi besleyen insanımızın güzel bir kentte yaşaması için çalışıyoruz. İnsan ve çevre dostu, estetik, katılımcı ve müreffeh bir şehir modeliyle hizmet yolculuğumuza halkımızla birlikte devam ediyoruz” dedi.

Kültürel, Sosyal, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliği anlayışıyla birlikte katılımcı belediyeciliği çok önemsediklerini söyleyen Karaosmanoğlu, “Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyoruz. Hasbihal ediyor, varsa taleplerini dinliyor ve gereğinin yapılması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Yerel yönetimler, demokrasinin ilk basamağıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi yönetme anlayışımızdaki katılımcı şehir hedefimize köylerimize her fırsatta gelerek ve halkımızı dinleyerek gösteriyoruz” diye konuştu.

AK Parti belediyeciliğinin milletin sesine hem ülke genelinde, hem de yerel yönetimlerde kulak vermek olduğunu anlatan Karaosmanoğlu, “2004 yılından itibaren Kocaeli'de en büyük hedeflerimiz arasında ‘Huzurlu Şehirler' arasında olmak vardı. Şükürler olsun ki bu hedefimize büyük bir oranda ulaştık. Ancak yakaladığımız bu seviyenin daha yukarılara çıkarmak için çalışıyor ve milletimizden kulağımızı ayırmıyoruz. Huzurlu şehir derken sadece asayiş anlamında değil; sağlıktan eğitime, konuttan sağlıklı ve yeşil bir çevreye, spordan sosyal iletişime kadar geniş bir alanı kastediyoruz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı yaşam için spor alanları ve egzersiz imkanlarını insanımıza sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kentin sorunlarına çözüm üretmede hiçbir siyasi partinin AK parti ile aynı kulvarda yarışamayacağını dile getiren Karaosmanoğlu, “Bugüne kadar her ne yaptıysak, insanımız için yaptık. Bundan sonra da her ne yapacaksak, insanımız için yapacağız. Bizim daha en baştan söylediğimiz şudur: ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu nedenle kentimizin ve insanlarımızın sorunlarını çözmeye kararlı şekilde devam edeceğiz, büyük projelerimizi sürdüreceğiz, yeni projelere başlayacağız. Bunun yanında katılımcı, vizyoner ve girişimci belediyecilik anlayışımızı daha da güçlü hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Karaosmanoğlu, “Bugün yaşadığımız bu güzel ilgiye her daim layık olabilmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çizdiği büyük hedefe ulaşmak için tüm kadrolarımızla birlikte çalışmaya devam ediyor, etmeye devam edeceğiz. Halkımız bunun en güzel cevabını çalışarak ve üreterek göstermektedir. Bizlerde yerel yöneticiler olarak hizmetlerimizi kentin her noktasına ulaştırmak için gayret ediyoruz. Üretime ve yatırıma olan desteklerimizin yanı sıra çocuklarımızla birlikte gençlerimizin hayata iyi hazırlanması için de sorumluluk alıyoruz” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.