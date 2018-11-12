Başkan Köşker annelerle bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Barış Mahallesi'nde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nde “Evden Okula Haydi Anneler Spora “ projesinin katılımcı anneleriyle bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Barış Mahallesi'nde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nde “Evden Okula Haydi Anneler Spora “ projesinin katılımcı anneleriyle bir araya geldi. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve projenin koordinatörü Nagihan Malkoç'un da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Köşker, projenin katılımcı annelerine kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Projenin katılımcı anneleri ile sohbet eden Başkan Köşker, “Eğitim ailede başlar. Ailenin eğitimi de annede başlar. Sizlerin eğitimi bu anlamda bizler için çok önemli. Anne eğitimli ve sağlıklı olacak ki toplumun temeli sağlam olsun. Ben bu anlamda sizlere bu projede yer aldığınız için çok teşekkür ediyorum. İki noktada başladığımız proje kapsamında şimdi 17 farklı noktada haftanın üç günü eğitim veriyoruz. Dileğimiz bunu Türkiye geneline yayabilmek. Bizlere desteğini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin katılımcı annelerine bir kez daha katılımlarından ve projeye verdikleri desteklerden ötürü teşekkür eden Başkan Köşker, annelerin taleplerini dinledi.