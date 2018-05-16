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16 Mayıs 2018 10:20

Başkan Köşker, çarşı esnafını ziyaret etti

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı Ramazanlar diledi.

Başkan Köşker, çarşı esnafını ziyaret etti

16 Mayıs 2018 10:20


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, her fırsatta esnaf ziyaretlerini de sürdürüyor. Çarşı esnaflarını işyerlerinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, esnafın taleplerini aldı önerilerini dinledi. Esnaflara hayırlı Ramazanlar dileyen Başkan Köşker vatandaşları ve esnafları mahallelerde kurulacak iftar sofralarına davet etti. Esnafların değerine değinen Başkan Köşker, “Esnaflarımız bizler için çok değerli. Esnaflarımız, vatandaşlarımızla bizler arasında bir bağ görevi görüyor. Onların görüşleri bizler için çok değerli” dedi.


Başkan Köşker, devam eden projeler ve çalışmalara ilişkin esnafı bilgilendirdi.




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