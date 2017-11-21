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21 Kasım 2017 12:12

Başkan Köşker çevre ödüllü fabrikada

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği “Çevreci Tesis” ödülüne layık görülen Kalıp Bağlama Sistemleri Fabrikası’nı ziyaret etti.

Başkan Köşker çevre ödüllü fabrikada

21 Kasım 2017 12:12



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, geçtiğimiz günlerde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından “Çevreci Tesis” ödülü verilen Kalıp Bağlama Sistemleri’ni ziyaret etti. Başkan Köşker tesisin sahibi Abdullah Aydın ve Ömer Aydın’ı üretim yaparken çevreye verdikleri önemden ve aldıkları ödülden ötürü tebrik etti. Başkan Köşker’e Plastikçiler Sanayi Sitesi’nde bulunan Kalıp Bağlama Sistemleri fabrikasını ziyareti sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da eşlik etti.



Başkan Köşker öğle yemeğini “Çevreci Tesis Ödülü” alan üretim tesisinin çalışanları ile birlikte yedi. İşçilerle birlikte yemek yiyen Başkan Köşker, işçilerle sohbet etti ve işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Köşker daha sonra fabrikanın üretim bölümünü gezdi, üretim hakkında fabrika sahiplerinden bilgi aldı.




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