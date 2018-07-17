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17 Temmuz 2018 15:05

Başkan Köşker, Gaziler Mahallesi’ne ziyaret

Kocaeli’nin Gebze ilçe Belediye Başkanı Adnan Köşker Gaziler Mahallesinde bulunan Düzceliler Derneğini ziyaret etti.

Başkan Köşker, Gaziler Mahallesi’ne ziyaret

17 Temmuz 2018 15:05


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Belediye Meclis Üyesi Şamil ile Gebze’de yaşayan Düzceli hemşerileri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köşker, hemşeri ve kültür derneklerinin birlik ve berberlik için önemli olduğunu ifade etti. Başkan Köşker dernek ziyareti sonrası mahallede hasta ziyaretlerinde bulundu hastalara, Allah’tan acil şifalar diledi.


Gebze Belediyesi kentin dört bir yanında ışıklandırma çalışmalarını sürdürüyor. Kentin cadde ve meydanlarında yapılan modern ışıklandırma çalışmaları kente estetik bir görünüm kazandırıyor. Gebze Belediyesinin yaptığı son çalışma sonrasında led lambalarla ışıklandırılan Eskiçarşı, ışıl ışıl bir görüm kazandı.




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