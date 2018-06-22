Başkan Köşker, Gebze Metrosu hakkında bilgi aldı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, etüt çalışmaları tamamlanan ve Gebze ile Sabiha Gökçen Havaalanını birbirine bağlayacak olan Metro projesine ilişkin düzenlenen toplantıda yetkililerle proje hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gebze Belediyesi hizmet binasında bulunan toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistemler yetkililerinin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Devrim Yılmaz, Belediye Başkan Danışmanı Şakir Bitmez ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Etüt çalışmalarına ilişkin bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, toplantıda yaptığı değerlendirmede, “Hızla büyüyen ve gelişen Gebze’mizde de ulaşım alanında da önemli yatırımlar yapılıyor. Gerek hükümetimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve Gebze Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmaları kapsamında başlatılan Gebze metro çalışmasının ardından Gebze ve Sabiha Gökçen Havalimanını bağlayacak yeni metro hattına ilişkin etüt çalışmaları tamamlandı. Metro hattının saha çalışmaları da en kısa zamanda başlayacak. Şimdiden Gebze’mize bölgemize ve Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.