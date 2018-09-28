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Başkan Köşker, Gebzelilere aşure ikram etti

Gebze Belediyesi tarafından Muharrem ayı vesilesiyle Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda binlerce Gebzeliye aşure ikram edildi.

Gebze Belediyesi tarafından Muharrem ayı vesilesiyle Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda binlerce Gebzeliye aşure ikram edildi.


Gebze Belediyesi tarafından Muharrem ayı vesilesiyle Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda Cuma Namazı çıkışında binlerce Gebzeliye aşure ikramında bulunuldu. Aşure dağıtımı programında ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in yanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti İlçe teşkilatı, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Aşure dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında tüm dünya için barış dileğinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Muharrem ayımız mübarek olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Tüm dünyada barış hüküm sürsün. Allah evlerimizde bereketi arttırsın inşallah. Ben bugün burada gerçekleştirdiğimiz aşure programına gösterdiğiniz ilgi için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen aşure dağıtım programı yapılan dua ile sona erdi.

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