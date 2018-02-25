Başkan Köşker: “Gençlerin her zaman yanındayız”

dönemi nedeniyle düzenlenen yemekte konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gençlerin her zaman yanındayız” dedi.

Gebze Belediyesi 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nin 4.dönem katılımcı öğrencileri ve velileri Başkan Köşker ile düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Organizasyona ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Sadık Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim Üyesi Adem Baba, Naciye Kara Baba, başkan danışmanı Şakir Bitmez, Gebze Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, eski ve yeni dönem katılımcı öğrencileri ve veliler katıldı.

20 okuldan mülakatla seçilen 82 yeni dönem öğrencisinin ilk kez bir araya geldiği organizasyonda projenin ilk dönem öğrencileri 41 Genç projesinin kendilerine sağladığı katıkları, yeni dönem katılımcılarıyla paylaştı. Programda kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan projenin öğrencilere çok fazla katkı sunacağını ifade etti ve projenin mimarı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.

Yaptığı konuşmada gençlere daima destek vereceklerini belirten Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise, "Ben öncelikle gözlerinden sakındıkları evlatlarını, bizlere güvenerek emanet eden anne ve babalara çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlerin emaneti ola gençlere en az sizin kadar sahip çıkacağız. Projemizin amacı geleceğe sağlam adımlarla yürüyen gençler yetiştirmek. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin içlerindeki gücü fark edebilmelerine yardımcı olmak. Vatanını milletini seven ve ülkesi için iyi işler yapan gençlerin yetişmesi, geleceğin liderlerinin bu gençler arasında çıkması en büyük amacımız” dedi.

İyi eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Köşker “Gençlerimizin iyi eğitilmesinin ne kadar önemli olduğunu çok yakın tarihlerde gördük. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gençlerimizin sokaklara nasıl çıktığını gördük. Bu sebeple gençlerimizin eğitimleri çok önemli ve Gebze Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Projede katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kaymakam Güler de, "Bu çalışma öncelikle, eğitim için çok önemli bir yatırım ve projede yer alan öğrenciler şanslı öğrenciler. Gençlerimizi ilerde Türkiye’ye katkı sunacakları yerlerde görebileceğiz. Gençlerimize bu anlamda çok güveniyoruz. İlimde irfanda muhasır medeniyetlerin seviyesine ulaşmalıyız. Bunun içinde çok çalışmalıyız. Çalışmadan, üretmeden yaşayanlar hürriyetlerini kaybetmeye mahkumdur. Bizler aradaki farkı kapatmak için çok daha fazla çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gençlere, 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi hakkında kapsamlı bilgi verildi.