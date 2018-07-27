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27 Temmuz 2018 15:17

Başkan Köşker hafızları tebrik etti

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Tülin Yıldırım Kız Kuran Kursu’nun, Gebze kültür Merkezinde gerçekleşen hafızlık merasim törenine katıldı, hafızlık sınavını başarıyla geçerek hafız olan öğrencileri tebrik etti.

Başkan Köşker hafızları tebrik etti

27 Temmuz 2018 15:17


Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen hafızlık merasimine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze ilçe Müftüsü Orhan Örnek, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Program Kur’an tilaveti ile başladı. Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Müftüsü Orhan Örnek hafızlık sürecini başarıyla tamamlayarak hafız olma hakkı kazanan öğrencileri kutladı başarılarının devamını diledi.


Gebze Belediye Başkanı Adnan köşker gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Yapılan en güzel hizmetlerden biri de Allah’ın kelamını ezberlemek, onu yaşamak, sürdürebilmek. Bunun gerçekleştiği mekanların oluşumunda emeği geçen TBMM Başkanımız sayın Binali Yıldırım bey ve eşleri hanım efendiye bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz. Yurdun yapılmasında çok büyük emekleri var ve her türlü ihtiyacı ile ilgileniyorlar. Bizler de elimizden geldiğince yardımcı oluyor katkı sunuyoruz. Kız çocukların yarın anne olma sıfatıyla eğitimleri bizler için çok önemli bu anlamda ben hafızlık sürecini başarıyla tamamlayan ve hafız olma hakkı kazanan kızlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında Türkiye 3.sü olan Lütfiye Zeynep Aydoğdu, Dini Bilgiler Yarışması İl Birincisi İlayda Çağlayan ve hafız olma hakkı kazanan Nurcan Koca, Büşra Varlı, Tuğçe Onur, Esra Koca, Elif Erkmen, Emine Bektaş, Hatice Bektaş ve Kevser Aydoğdu’ya Başkan köşker ve Gebze Müftüsü Orhan Örnek plaket takdiminde bulundu. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.




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