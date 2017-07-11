Başkan Köşker Macera parkında incelemelerde bulundu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Eskihisar’da yapımı son aşamaya gelen Macera ve Aksiyon Parkında incelemelerde bulundu. Gebze’yi cazibe merkezi haline getirecek olan Macera ve Aksiyon Parkında çalışmalar son aşamaya geldi. Genel olarak yapımı tamamlanan parkta son kontroller ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Parkta incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Projemizde artık sona gelindi. Çalışmalar son hızıyla sürüyor. Çalışmalarımızda büyük bir titizlik gösteriyoruz. Çok yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Macera ve Aksiyon Parkı Gebze’mizi cazibe merkezi haline getirecek. Ekipler son kontrollerini gerçekleştiriyor. Eksiksiz bir hizmet olması için her detayı düşünüyoruz” dedi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e incelemeleri sırasında belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, ilgili birim müdürleri eşlik etti.